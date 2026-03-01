つんく♂、妻が3人の子どもに手作りした“愛情たっぷり弁当”を披露「彩りも綺麗でおいしそう」「偉いなぁ ほんと！」 長男＆長女は高校生、次女は中学生
ハワイを拠点に活動する音楽プロデューサーのつんく♂（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。「これなぁ〜んだ!?って聞きたくなるが、正解は我が子達のお弁当！」と書き出し、妻が子どもたちのために用意した3つの手作り弁当を披露した。
【写真】「彩りも綺麗でおいしそう」つんく♂の妻が子どもたちに作った“愛情たっぷり弁当”
この日、妻が用意したのは“冷やし中華弁当”。麺の上には、ミニトマトやきゅうり、肉などの具材がきれいに盛り付けられており、つんく♂は「朝から妻が麺を湯がいて作ってるわけだが、何よりその上の具達がなんかかわゆくない？」とファンに投げかけ、「#愛情たっぷりご褒美」のハッシュタグを添えた。
続けて「きっと食べる方は一瞬でペロっといっちゃうんやろうが、綺麗に盛り付けてるのを見ると『父ちゃん涙出てくらぁ〜』って気持ちになったさ！」と抱いた思いを明かし、「上の二人はもうすぐ高校卒業やしなぁ〜、しんみり」とセンチメンタルな様子でつづっていた。
コメント欄には「さすが！そちら常夏ですもんね！」「彩りも綺麗でおいしそう」「子どものお弁当は毎日の事で本当に大変ですよねー！」「偉いなぁ ほんと！」「お子さんも高校卒業早いですね」などの声が寄せられている。
つんく♂は、2006年6月に元モデルの女性と結婚。08年4月に双子の長男と長女（17）、11年3月に次女（14）が誕生した。
