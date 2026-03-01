中村江里子アナ「初めての家族3人旅」フランス人夫顔出し3ショットに「憧れ」「リゾートな雰囲気がお似合い」の声
【モデルプレス＝2026/03/01】フリーアナウンサーの中村江里子が2月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。初めての家族3人旅の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「初めての家族3人旅」フランス人夫顔出し
中村は「初めての家族3人旅」とつづり、夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏、そして娘と共にカートに乗って移動する様子を公開。青空の下、リゾート感あふれる場所で笑顔を見せている。夫婦で帽子をかぶり、家族水入らずの時間を過ごしている様子を披露した。
この投稿に「素敵な家族写真」「3人旅楽しそうですね」「笑顔が弾けてます」「リゾートな雰囲気がお似合い」「憧れのライフスタイル」などと反響が集まっている。
中村は1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】56歳ミラノ移住の元フジアナ「初めての家族3人旅」フランス人夫顔出し
◆中村江里子、初めての家族3人旅
中村は「初めての家族3人旅」とつづり、夫でフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏、そして娘と共にカートに乗って移動する様子を公開。青空の下、リゾート感あふれる場所で笑顔を見せている。夫婦で帽子をかぶり、家族水入らずの時間を過ごしている様子を披露した。
◆中村江里子の投稿に反響
この投稿に「素敵な家族写真」「3人旅楽しそうですね」「笑顔が弾けてます」「リゾートな雰囲気がお似合い」「憧れのライフスタイル」などと反響が集まっている。
中村は1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にバルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】