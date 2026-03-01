KEY TO LIT中村嶺亜、ジュニア初の個展開催 渋谷で計17日間「“今の中村嶺亜”にしか作れない個展に」【ReBELiUM】
【モデルプレス＝2026/03/01】STARTO ENTERTAINMENT所属のジュニア・KEY TO LIT（キテレツ）の中村嶺亜が、自身初となる個展『REIA NAKAMURA 1st EXHIBITIONReBELiUM＠SHIBUYA』（レイア ナカムラ ファーストエキシビジョン リベリウム アットシブヤ）を4月3日より開催決定。ジュニアで個展を開催するのは、中村が初となる。
幼少期から油絵を学び、大学でも芸術学部で油絵を専攻。ほかにも、水彩画、スプレーアート、デジタルアートなど多彩な表現で作品制作に取り組み、テレビ番組等への出演を通し、中村の芸術センスは高く評価されてきた。2025年に開催されたKEY TO LITのライブツアー『KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL』では、ロゴのデザインも手掛けた。
同個展は、幼少期から長きにわたり中村の内奥で築かれてきた、いわば“想創禁足域”へのepisode0。本展のために描き下ろされた新作はもちろんのこと、これまで描きためてきたスケートボードやスノーボード、和×サイバーパンクで織りなすキャンバス作品、『ReBELiUM』の世界観を象徴するキャラクターの立体造形まで渾身の作品の数々を展示する。中村が創り上げた“もう一つの未来”を楽しむことができる。
開催にあたり、中村は「アイドルとして輝き、デビューするというのが一つの大きな目標ですが、自分のアイドル人生において、もう一つの大きな目標が個展開催でした。その機会をいただけたというのは、素直にうれしいです」と喜びをコメント。「これが1年早くても、遅くても違うものになる。“今の中村嶺亜”にしか作れない個展になると思いますので、楽しみにしていただきたいです」と呼びかけている。
本展の開催を記念して、同個展の世界観をより深く楽しめるオリジナルグッズの販売も予定。グッズ販売は、個展会場内特設ストア、オンラインストアにて行われる。（modelpress編集部）
アイドルとして輝き、デビューするというのが一つの大きな目標ですが、自分のアイドル人生において、もう一つの大きな目標が個展開催でした。その機会をいただけたというのは、素直にうれしいです。今回の個展は、皆さんを僕の“想創禁足域”に招待し、侵入してもらうというのをテーマにしています。アーティスト、エンターテイナーとして、今の自分ができる以上のことをやろうと心掛けながら楽しい空間を作っているところです。遊び心を入れた作品も多くあるので、「こんなふうに思ったのかな」とか「こういうものが好きなのかな」とか想像しながら見ていただけたら、描き手としてこれ以上うれしいことはないです。これが1年早くても、遅くても違うものになる。“今の中村嶺亜”にしか作れない個展になると思いますので、楽しみにしていただきたいです。
■展示会名：REIA NAKAMURA 1st EXHIBITION ReBELiUM ＠SHIBUYA
（読み：レイア ナカムラ ファースト エキシビジョン リベリウム アットシブヤ）
■会期：2026年4月3日（金）〜4月19日（日）【計17日間】
■開館時間：2026年4月3日（金）〜4月5日（日）11:00-20:30
2026年4月6日（月）〜4月9日（木）11:00-19:30
2026年4月10日（金）〜4月12日（日）10:30-20:30
2026年4月13日（月）〜4月16日（木）10:30-19:30
2026年4月17日（金）〜4月19日（日）10:30-20:30
■会場：LAIDOUT SHIBUYA（東京都渋谷区渋谷1-15-12）
◆中村嶺亜、自身初の個展開催
◆中村嶺亜コメント全文
◆開催概要
