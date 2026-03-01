爆笑問題の田中裕二が１日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。２月１７日に５６歳で亡くなったＬＵＮＡ ＳＥＡのドラマー・真矢さんを偲んだ。

相方の太田光とともに１９９８年から２年間にわたってＮＨＫの音楽番組「ポップジャム」で司会を務めた田中は「我々がポップジャムやっていたときに、まさにＬＵＮＡ ＳＥＡ、ＧＬＡＹ、Ｌ’Ａｒｃ〜ｅｎ〜Ｃｉｅｌ（ラルクアンシエル）…このへんが毎回出てもらったんですが、まあ、すさまじい人気で。３０００人のＮＨＫホールのお客さん、ほぼ女性、若い女性。『キャーッ』って、我々が会話できないぐらい」とバンドの人気ぶりを回想。「その中で、河村隆一さんもそうですが、ＬＵＮＡ ＳＥＡのメンバーは二枚目っぽい人が多い中、（真矢さんが）１人で三枚目役を買って出てくれた感じ。司会やる方としたら、最後困ったら、とにかく真矢さんに振ると、落としてくれるみたいな。そういう優しくて、面白いところが」と真矢さんの人となりを懐かしんだ。

太田も「ロックバンドだから、結構突っ張ってるとこあるんですけども、やっぱり裏ではすごく腰低くて、みんな礼儀正しくって。やっぱりプロなんだなあと思いました」と振り返った。

田中は「ＬＵＮＡ ＳＥＡの真矢さん、お疲れ様でした。ゆっくりお休みください」と深々と頭を下げていた。