◇東京マラソン（2026年3月1日 東京都庁前〜東京駅前の42.195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、前回優勝のタデセ・タケレ（23＝エチオピア）が2時間3分37秒で2連覇を飾った。日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。

前日本記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）は昨年12月のバレンシアマラソンで自身の日本記録を1秒更新した大迫らと集団でレースを展開。36キロ過ぎからは大迫と日本人トップを懸けての一騎打ちとなり、40キロで一度は前出たものの抜き返され、2時間6分9秒の13位でフィニッシュした。

鈴木は昨年10月、マラソンに集中するため富士通を退社してプロ転向。プロ初マラソンで「2時間9分以内で日本人6位以内」の条件を満たし、来年10月の28年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）の出場権を獲得した。日本テレビのインタビューでは「なかなかタフなレースだったんですけど、粘りの走りは見せられたかなと思います」と振り返った。

大迫との直接対決には敗れ、「昨年10月に独立したんですけど、一緒に練習させてもらったりアドバイスをいただいたり、プロランナーとして走っていく中でいろいろ学んできてはいいたんですけど、やっぱり本当にプロフェッショナルと感じました」とコメント。それでもMGC出場権獲得に「2028年のロサンゼルス五輪で世界と戦うことが一番の目標の中で、MGCをまず獲得できたことは本当によかった」と満足感を示し、「MGCを獲得できたので、ここからはチャレンジングなレースができると思う。世界のレベルの高いレースや国内のハイレベルなレースで、まずは自己ベスト更新を目標に頑張っていきたい」と日本記録奪回にも意欲を示した。