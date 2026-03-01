■これまでのあらすじ

流行りのシールを知らなかった妻。娘に聞いてみたところ、娘は知ってはいるが興味がない様子。でも本当は欲しいのに我慢してる？ そんなある日、ママ友・亜紀がストックしているシールをくれると言ってきた。一度は受け取るも代わりにおねだりをされたのでいらないと断ると…？



亜紀さんはわざとらしく子どもたちにシールを配り、わざとうちの娘にだけは「ダ〜メ」と言って仲間はずれにしていました。

私が彼女のおねだりを断ったことがそんなに気に入らなかったのでしょうか…。それにしたって大人げなさすぎるよ…。しかも、まるで私が子どもの気持ちを無視してシールから遠ざけたかのような言い方…さすがにイラッとしました。その日の帰り道、別のママ友に声をかけられました。先ほどの亜紀さんとのやり取りを見て、心配してくれたみたいです。そして、彼女の話では、亜紀さんはかなりシールに執着しているようで…。

※この漫画は実話を元に編集しています

イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)