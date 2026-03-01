浜田雅功、大阪・太融寺の道端で出会った“同い年”に驚き「ありがとうございます！」 唐沢寿明が登場“山口智子トーク”
ダウンタウンの浜田雅功（62）と俳優の唐沢寿明（62）が、2月28日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）で共演を果たした。
【動画】ヌンチャクを披露する唐沢寿明→浜田雅功の絶叫「アチョー！」
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、浜田と同じ年の唐沢が登場した。
オープニング場所は太融寺。浜田は、冬の外ロケで「さぶ！」「こんな寒い日やめようよ！」とボヤキ節・しかし、ゲストが唐沢だと分かると「もうーー!!」と驚き、「よう来てもらいました。ありがとうございます！」と感謝を伝えた。
唐沢は「芸能界でもなかなか同い年の人いないじゃないですか」と応え、下町生まれの共通点も指摘。「だからきょうはね、この寒い中、浜ちゃんと下町グルメめぐりをしてみたい」とニッコリ。
唐沢の妻・山口智子も過去に『ごぶごぶ』に出演しており、その際が初対面だった。唐沢は「何しにいくの？って聞いたら、いや、浜ちゃんの番組に行くって」とラフな素顔を伝え、浜田と盛り上がった。
同回は、TVerで見逃し配信（3月7日午後1時53分終了予定）。
【動画】ヌンチャクを披露する唐沢寿明→浜田雅功の絶叫「アチョー！」
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、浜田と同じ年の唐沢が登場した。
オープニング場所は太融寺。浜田は、冬の外ロケで「さぶ！」「こんな寒い日やめようよ！」とボヤキ節・しかし、ゲストが唐沢だと分かると「もうーー!!」と驚き、「よう来てもらいました。ありがとうございます！」と感謝を伝えた。
唐沢の妻・山口智子も過去に『ごぶごぶ』に出演しており、その際が初対面だった。唐沢は「何しにいくの？って聞いたら、いや、浜ちゃんの番組に行くって」とラフな素顔を伝え、浜田と盛り上がった。
同回は、TVerで見逃し配信（3月7日午後1時53分終了予定）。