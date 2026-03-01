【東京マラソン・男子上位成績】タケレが2時間3分37秒で連覇、日本人トップは12位・大迫傑
◇東京マラソン（2026年3月1日 都庁前〜東京駅前、42・195キロ）
今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、男子では前回優勝のタデセ・タケレ（23＝エチオピア）が2時間3分37秒で2連覇を飾った。同タイムでジョフリー・トロイティチ（25＝ケニア）が2位。日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。
日本人選手では、13位の鈴木健吾（横浜市陸協）2時間6分09秒、15位の市山翼（サンベルクス）2時間6分58秒、17位の近藤亮太（三菱重工）2時間7分06秒、20位の工藤慎作（早大）2時間7分34秒、26位の藤村共広（スズキ）2時間8分49秒＝までが、日本陸連が定める条件（2時間9分以内で日本人6位以内、あるいは順位に関係なく2時間6分30秒以内）を満たし、28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年10月、名古屋）MGCの出場権を獲得した。
男子上位成績は以下の通り（記録は速報値）。
（1）T・タケレ（エチオピア） 2時間3分37秒
（2）G・トロイティチ（ケニア）2時間3分37秒
（3）A・ムティソ（ケニア） 2時間3分38秒
（4）D・マテイコ（ケニア） 2時間3分44秒
（5）M・エドリス（エチオピア）2時間4分07秒
（6）I・アオアニ（イタリア） 2時間4分26秒
（7）S・バレガ（エチオピア） 2時間5分00秒
（8）S・トゥラ（エチオピア） 2時間5分02秒
（9）V・ゲティッチ（ケニア） 2時間5分21秒
（10）S・タムル（エチオピア） 2時間5分56秒
（11）フェン・ベイヨウ（中国） 2時間5分58秒
（12）大迫 傑（リーニン） 2時間5分59秒
（13）鈴木 健吾（横浜市陸協） 2時間6分09秒
（14）C・レビンス（カナダ） 2時間6分49秒
（15）市山 翼（サンベルクス） 2時間6分58秒
（16）R・ヴィンセント（ケニア）2時間6分59秒
（17）近藤 亮太（三菱重工） 2時間7分06秒
（18）S・ハサン（スウェーデン）2時間7分22秒
（19）A・ワイス（ジブチ） 2時間7分24秒
（20）工藤 慎作（早大） 2時間7分34秒