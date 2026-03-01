さだまさしが、ニューアルバム『神さまの言うとおり』を5月13日にリリースする。

今作は、前作『生命の樹～Tree of Life～』から1年ぶり、ソロ通算46作目、自身通算51作目を数える作品に。本日から購入予約がスタートしており、映像特典が同梱される初回限定盤と、通常盤の2形態が発売される。

初回限定盤には、昨年11月22日に開催された『さだまさしコンサートツアー2025 生命の樹～Tree of Life～』東京国際フォーラム ホールA公演の舞台裏を収録し、コンサートを支えるスタッフに焦点を当て、さだを見守るスタッフ目線のカメラで撮影されたドキュメンタリー映像『スタッフ達の「さだまさしコンサート」生命の樹～Tree of Life～舞台裏2025』を同梱。リハーサルの様子や、本番直前に行われる恒例の円陣、さだとスタッフとのやり取りなど、これまでにない角度からコンサートを楽しめる、臨場感あふれる映像になっている。

さらに、映像を見ながらさだと吉田政美が裏話を語る音声ガイドも付属。そのほか、2023年にレコードデビュー50周年を飾ったオリジナルアルバム『なつかしい未来』より表題曲「なつかしい未来」のアニメーションリリックムービーと、2025年に発表されたオリジナルアルバム『生命の樹～Tree of Life～』より全11曲のアニメーション映像「生命の樹～Tree of Life～」（アルバムトレーラー）が収録される。

また、同作品を携え、5月16日からは全国ツアー『さだまさしコンサートツアー2026 神さまの言うとおり』もスタート。アルバムの詳細も随時発表されていくとのことだ。本情報とあわせて、『神さまの言うとおり』の直筆ロゴも公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）