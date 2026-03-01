大雪警報で犬をしまっても…。雪からひょっこり顔を出す愛犬に「柴犬らしい！」と共感の声
【写真を見る】しまったはずなのに…！雪の中から自力で生えてきた？柴犬ファミリー
今年の冬は、全国各地で積雪や大雪が観測され、街が真っ白に染まる日もありました。
そんな中、大雪警報が出たある日、「#犬をしまえ」という投稿がSNSで話題を集めました。
いったい、どんな投稿だったのでしょうか。
■大雪警報で犬をしまっても…
「大雪警報がでていますので
#犬をしまえ
しまっても出てくるのが柴」
そんなコメントとともにXに投稿されたのは、降り積もる雪の中からひょっこりと顔をのぞかせる3匹の柴犬の姿。
この投稿には6.1万件もの”いいね”が寄せられ、「よく見たら3匹いる！」「ギリシア神話に出てきそう」「柴犬はしまっても出てくるよね」と、驚きと共感の声も続出しました。
飼い主さんによると、
「大寒波がくるというので前の晩にしっかりと倉庫にしまったのですが、翌朝抜け出して体がすっぽり埋まる雪に大はしゃぎしてた図です」
と、写真の状況について教えてくれました。
飼い主さんがお散歩の時間前に雪の積もり具合を見にいくと、ひょっこり3匹の姿が。
「大丈夫？どうしよう？」と心配する間もなく、元気いっぱいに駆け寄ってきたそうで、その様子に思わず笑ってしまったといいます。
お散歩が大好きな柴犬ちゃんたち。この雪の中お散歩に行くことはできたのか尋ねてみると、
「雪を漕いでなんとか道路までは出たのですが結果的に無理でした」
とのことでした。
さすがの雪好き柴でも、警報級の積雪にはかなわなかったようです。
■ほほえましい柴犬ファミリー
実はこの3匹は親子。母親のモモちゃんと、ココちゃん、ノノちゃんの3柴です。
投稿者のマヨネさん（@GMJpaCSCbuIDYDw）は、まんまるな柴犬"丸柴"の親子の日常を発信しています。
仲良くお散歩する姿や、日向ぼっこをする姿に癒されます。
今回の大雪の投稿の反響についてお伺いすると、
「大寒波が来ると犬ってこんな行動するので注意してねと毎年注意喚起で出しているのですが、みなさんに変わらぬ反応いただきまして嬉しく思います」
と教えてくださいました。
■雪に大喜びの柴犬親子
雪が大好きな柴犬ちゃんたち。XやYouTubeの投稿では、元気いっぱいに雪遊びを楽しむ姿も投稿されています。
雪の中を全力ダッシュで追いかけっこしたり、顔を突っ込んで穴掘りしたり。
暑さには弱いですが寒さにはめっぽう強い犬種なので、"本気を出せる季節が来た"とばかりに喜ぶそうです。
最近のエピソードについてお伺いすると、
「雪も緩んできて、お散歩途中で雨に濡れてしまったのですが、素直にタオルでくるまれてくれたことです」
と話す飼い主さん。
雪を全力で楽しむ姿も、タオルにくるまれて落ち着く姿も、どちらもほっこりしますね。
元気いっぱいな柴犬親子の姿に、癒された人も多いのではないでしょうか。
そんなモモちゃんたちの日常は、マヨネさん（@GMJpaCSCbuIDYDw）のXから見ることができます。
ぜひチェックしてみてくださいね♪
文＝早川みどり