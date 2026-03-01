女性ティックトッカー殺害→死体遺棄も容疑否認し続けた50代男、遅れて酌量求めるも検察「死刑求刑」【韓国】

韓国で20代の女性ティックトッカーを殺害し、遺体を遺棄した容疑で裁判にかけられた50代の男に対し、検察が死刑を求刑した。裁判手続きの最終段階でようやく公訴事実をすべて認めた男側は、寛大な処分を求めた。

2月27日、法曹界によると、検察は水原（スウォン）地裁・刑事11部（ソン・ビョンフン部長判事）の審理で行われた50代の男A氏の殺人および死体遺棄などの容疑事件の論告求刑公判で、死刑を求刑した。

検察は今回の求刑について「被告人の罪質は極めて悪質だ」とし、「遺体が発見されるまでは、まるで被害者が生きているかのように捜査機関に虚偽の供述をし犯行を否認したうえ、被害者の遺体を隠匿しながらもその所在を知らせず、重大犯罪に対する司法手続きを困難にした」と説明した。

初公判当時、暴行致死を主張し殺人容疑を否認していたA氏は、この日の公判に至ってようやく公訴事実をすべて認め、裁判部に寛大な処分を求めた。

A氏は最終陳述で「一から十まで私の過ちであり私の責任だ」とし、「一瞬の怒りを抑えられず故人の大切な命を奪い、遺族に拭うことのできない傷を与えた。断罪されて当然だ」と述べた。

A氏側の弁護人は「被告人は重罪を犯した事実を認めている」とし、「被害者とさまざまな葛藤関係にある状況で偶発的に本件犯行に至った点を考慮し、法律が許す範囲内で寛大な処分をお願いしたい」と訴えた。

この日、裁判部から直接発言の機会を得た被害者の父親は、「私たち家族は、いかなる場合でも殺人者である被告人を許すことはできない」とし、「裁判部は初犯という量刑基準にとらわれず、愛する娘を失った家族の苦痛を見てほしい」と声を強めた。

A氏の判決公判は来る4月20日に行われる。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

A氏は昨年9月11日、仁川・永宗島（インチョン・ヨンジョンド）のある場所で20代ティックトッカーの女性B氏の首を絞めて殺害し、遺体を全羅北道茂朱郡（チョルラブクト・ムジュグン）の山中に遺棄した容疑を受けている。

B氏の遺体を遺棄した後に逃走する過程で、遺族の行方不明届を受け追跡してきた警察の制止にもかかわらず車をそのまま運転し、サイドミラーで警察官をはねるなど公務を妨害した容疑（特殊公務執行妨害）もある。

A氏は昨年5月ごろ、「ティックトック市場についてよく知っている。登録者を増やすのを手伝う」としてB氏に接近し、共同で事業を行っていたが、チャンネル運営をめぐる意見の相違でB氏と対立した末に激昂し、犯行に及んだと調査された。

（記事提供＝時事ジャーナル）