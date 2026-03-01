「日本中が涙の渦」「大事故だ」日本がざわめいた悲報に韓国メディアも騒然「長いトンネルを抜け出し、再び影に隠れた」

「日本中が涙の渦」「大事故だ」日本がざわめいた悲報に韓国メディアも騒然「長いトンネルを抜け出し、再び影に隠れた」