「日本中が涙の渦」「大事故だ」日本がざわめいた悲報に韓国メディアも騒然「長いトンネルを抜け出し、再び影に隠れた」
バイエルンの伊藤洋輝が練習中に負傷した。
クラブの発表によれば、右ハムストリングの肉離れで、当面の間、欠場を余儀なくされるという。
26歳の日本代表DFはバイエルンに加入以降、中足骨骨折に苦しみ、１年目はほとんど試合に出場できなかった。昨年11月にようやく戦線復帰していたなか、またも離脱となってしまった。
日本サッカー界がざわめいたこのニュースに、韓国メディアも続々と反応。『Xports News』は「日本中に涙の渦。キム・ミンジェは無事だったが、408日間も離脱した日本代表選手がまたも負傷。ハムストリング断裂で最長３週間」と見出しを打ち、次のように綴った。
「バイエルンのDF伊藤が再び負傷し、欠場する。同じく負傷が疑われていたキム・ミンジェは重傷ではない」
「伊藤は2024年夏にバイエルンに加入したが、移籍直後のプレシーズンマッチで中足骨を骨折し、長期間の離脱を余儀なくされた。今シーズン開幕まで、その怪我に苦しみ続けた。中足骨骨折の影響で408日間欠場し、昨年末にようやくチーム練習に復帰した。11月23日のフライブルク戦で復帰し、その後は大きな怪我もなく出場時間を増やし続けていた」
また、『スポーツ朝鮮』は「日本に起こった大事故だ。２シーズン連続の不調が続く伊藤は果たしてワールドカップに出場できるのだろうか？」と報じれば、『OSEN』はこう伝えている。
「長いリハビリのトンネルを抜け出した伊藤は、再び影に隠れてしまった。かつてキム・ミンジェのライバルと目されていたこの日本人DFの野心的な挑戦は、今や迷宮入りし、『過酷な故障歴』というレッテルだけを残している。この筋肉系の怪我の期間次第では、バイエルンでのキャリア自体が早々に終わってしまう可能性も否定できない」
重傷ではないようだが、怪我が続いているだけに、コンディションが気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
