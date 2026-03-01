イ・ビョンホン、自宅を妻イ・ミンジョンが公開 広々としたベッド、壁には英語のメモ…10歳長男との思い出が詰まった一室
韓国俳優のイ・ビョンホン（55）の妻、イ・ミンジョン（44）が24日、自身のYouTubeチャンネルを更新。イ・ビョンホンと暮らす自宅内部の一部を初公開した。
【動画】「ジュヌに許可をもらって撮影」イ・ビョンホン10歳長男との思い出が詰まった部屋
イ・ミンジョンは「ジュヌに許可をもらって撮影した イ・ミンジョンの息子の部屋 初公開（＋リモデリングする日）」と題した動画で、整理整頓された長男・ジュヌくん（10）の部屋を披露している。
広々とした部屋には、大きなベッド、勉強机の前には、英語で書かれたメモが並び、2人並んで座れるように椅子が2脚置かれていた。さらに、本がびっしり詰められた本棚や、ジュヌくんが幼少期に撮影したイ・ビョンホンとの2ショット、イ・ミンジョンとの2ショットが飾られており、思い出が詰まった一室となっている。
動画後半には、リモデリングしてモダンな雰囲気に変身した部屋も公開し、シックな空間となっていた。最後には、イ・ミンジョンがジュヌくんへ手紙を贈り、目に涙を浮かべるシーンも収められている。
イ・ミンジョンは、2013年にイ・ビョンホンと結婚。15年に第1子・長男が誕生、23年に第2子・長女（2）が誕生した。
