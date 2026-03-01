ÂÀÅÄÁóÀ¸¤ÏMGC½Ð¾ì¸¢Æ¨¤¹...2»þ´Ö10Ê¬7ÉÃ¤ÎÆüËÜÀª9°Ì¡¢ºÇ¸å¤Ïº¸¤ï¤Ê¢¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¥´¡¼¥ë¡ÚÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¢£Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¡Ê1Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ£¡ÁÅìµþ±ØÁ°¡¦¹Ô¹¬ÄÌ¤ê¡¢42.195Ò¡Ë
¼«¿È4ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©¤ó¤ÀÀÄ»³³Ø±¡ÂçOB¤ÇGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê23¡Ë¤¬ÆüËÜÀª9°Ì¤Î31°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥¿¥¤¥à¤Ï2»þ´Ö10Ê¬07ÉÃ¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡£
º£Âç²ñ¤Ï32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°2026¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤ÎÁª¹Í¡¢27Ç¯10·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ÎMGC¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤â¤«¤±¤¿¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÀÅÄ¤ÏÆüËÜÀª6°Ì°ÊÆâ¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢MGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯12·î¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ´Ö4Ê¬55ÉÃ¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿ÂçÇ÷·æ¡Ê34¡¢LI-NING¡Ë¤¬¡¢ÎëÌÚ·ò¸ã¡Ê30¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÎ¦¶¨¡Ë¤È¤Î¡È¿·µìÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼ÔÂÐ·è¡É¤òÀ©¤·¡¢ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î12°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
½øÈ×¤ÏÂçÇ÷¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¡Ê26¡¢»°É©½Å¹©¡Ë¤éÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¸õÊä¤Î¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î½¸ÃÄ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ï¤ó¤ÀÂÀÅÄ¡£
½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÄ©¤ó¤ÀºòÇ¯¤Ï¡¢Á°È¾ÆüËÜµÏ¿¥Ú¡¼¥¹¤Î²÷Áö¤â¸åÈ¾¼ºÂ®¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¡¢ÄãÂÎ²¹¤ÈÄã·ìÅü¤Ë¤è¤êÌµÇ°¤ÎÅÓÃæ´þ¸¢¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°È¾¤Ï½¸ÃÄÆâ¤Ç¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢Ãæ´ÖÃÏÅÀ¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¶¶ËÜÎ¶°ì¡Ê28¡¢¥×¥ì¥¹¹©¶È¡Ë¡¢ÆüËÜÀª2ÈÖ¼ê¤Î¶áÆ£Î¼ÂÀ¤Ë¼¡¤°ÆüËÜÀª3°Ì¡Ê1»þ´Ö2Ê¬49ÉÃ¡Ë¤ÇÄÌ²á¡£20Ò¡Á25Ò¤Î¥é¥Ã¥×¤¬Á°¤Î5Ò¤è¤ê¤â10ÉÃÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹ï¤ó¤À¡£
32Ò²á¤®¤Ç¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÎëÌÚ¤¬¡¢Ä¶¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¶ËÜ¤òÂª¤¨¡¢¥®¥¢¤ò°ìÃÊÆþ¤ì¤ÆÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£ÂçÇ÷¡¢¶áÆ£¡¢¡È»³¤ÎÌ¾ÃµÄå¡É¹©Æ£¿µºî¡Ê21¡¢Áá°ðÅÄÂç¡Ë¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÀÅÄ¤Ï½¸ÃÄ¤«¤é½ù¡¹¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜÀª6°Ì°ÊÆâ¡¢2»þ´Ö9Ê¬00ÉÃ°ÊÆâ¤ÎÎ¾Êý¤òËþ¤¿¤»¤ÐMGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤º¡£ºÇ¸å¤Ïº¸¤ï¤Ê¢¤ò²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¶ì¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£