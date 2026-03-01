『ゴジュウジャー補ジュウ計画』志田こはく演じる一河角乃が登場 新メンバーオーディションプロジェクト“すみプロ”仕掛人に
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』のテレビシリーズ本編エピソードと連動した東映特撮ファンクラブ（TTFC）オリジナルのスピンオフミニドラマシリーズ『ゴジュウジャー補ジュウ計画』。TTFCアプリなどの事前予告でも伏せられていた“あの人”の正体を解禁。志田こはく演じる一河角乃が、1日から配信の『ゴジュウジャー補ジュウ計画』に初登場する。
【写真】“すみプロ”の仕掛人となった志田こはく演じる一河角乃
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ本編、第40話「恐怖莫大！お化け屋敷でリボンは笑う」を補ジュウする第40話補ジュウ計画は「一河角乃探偵事務所 新メンバーオーディション」。志田こはく演じる一河角乃が「一河角乃探偵事務所」新メンバーオーディションプロジェクト、通称“すみプロ”の仕掛人としてやってくる。熊手もといg.y.Polarを審査員に従え、角乃がオーディションで大暴れ。他のゴジュウジャーメンバーに「似顔絵」と「忍耐力」を試す無理難題を突きつけ、会場はまさに角乃の独壇場。厳しいオーディションを勝ち抜き、角乃の“お供”に選ばれるのは一体誰だ？
テレビシリーズは終了したが『補ジュウ計画』はまだまだ終わらない。補ジュウできなかった未補ジュウ回を毎週1話ずつ補ジュウ中。来週以降配信する『ゴジュウジャー補ジュウ計画』にも志田こはく演じる一河角乃が登場する。幻の「ゴジュウ（50）話」までの補ジュウを計画中の『ゴジュウジャー補ジュウ計画』も見逃せない。
【写真】“すみプロ”の仕掛人となった志田こはく演じる一河角乃
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ本編、第40話「恐怖莫大！お化け屋敷でリボンは笑う」を補ジュウする第40話補ジュウ計画は「一河角乃探偵事務所 新メンバーオーディション」。志田こはく演じる一河角乃が「一河角乃探偵事務所」新メンバーオーディションプロジェクト、通称“すみプロ”の仕掛人としてやってくる。熊手もといg.y.Polarを審査員に従え、角乃がオーディションで大暴れ。他のゴジュウジャーメンバーに「似顔絵」と「忍耐力」を試す無理難題を突きつけ、会場はまさに角乃の独壇場。厳しいオーディションを勝ち抜き、角乃の“お供”に選ばれるのは一体誰だ？
テレビシリーズは終了したが『補ジュウ計画』はまだまだ終わらない。補ジュウできなかった未補ジュウ回を毎週1話ずつ補ジュウ中。来週以降配信する『ゴジュウジャー補ジュウ計画』にも志田こはく演じる一河角乃が登場する。幻の「ゴジュウ（50）話」までの補ジュウを計画中の『ゴジュウジャー補ジュウ計画』も見逃せない。