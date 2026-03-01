お笑いコンビ「中川家」の剛（55）が1日までにお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。「M-1グランプリ」のために寄席で調整する若手に苦言を呈した。

話題はM-1の競技化に。良ちゃんが「もう4分で仕上げる文化になっちゃってますもんね」が話すと、剛は「良し悪しやな。良いのか悪いのかって言われたらどっちやねんって話やねんけど」と戸惑いを見せた。

金ちゃんが「アドリブ力とかもありますもんね。その場で起きたことで笑わすとか。4分でその場の人は別にウケなくても、とりあえず調整でって芸人もいるじゃないですか」と、寄席でM-1の調整をする芸人に言及すると、剛は「M-1始まる前に真剣な顔して4分、5分くらいで（舞台から）降りてくるのよ。若手が。それが凄い腹立って」とバッサリ。「何利用してんねん、客をみたいなことやんか」と厳しい言葉を放った。続けて、「真剣な顔して真剣にしゃべってるけど…。まぁ落ちとるけどね、そんな奴らは」と話した。

その後も、「調整してんのがムカつくねんな」と剛のぼやきは止まらず。金ちゃんが「調整を客でするなみたいなことですよね」と気持ちを慮ると、剛は「失礼やって。お金払ってねんから、お客さん」と話した。