「ただのボブ、飽きた」って人へ！【40・50代】真似して即・今っぽ♡「ウルフボブ」

ボブの安定感にレイヤーの軽やかさを加えたウルフボブは、マンネリを感じている大人世代のイメチェンにピッタリ！ 顔まわりに動きやくびれを作ることで、重たくなりがちなシルエットもスッキリと洗練された印象に。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、派手すぎず日常に取り入れやすいウルフボブをご紹介します。

クセも活かせるラフなプチウルフボブ

赤みを抑えたブラウンが落ち着きを感じさせる、ラフなニュアンスのプチウルフボブです。トップは動きをつけながら内側へおさめ、ベースはグッとくびれさせてから少し外ハネにするのがポイント。全体をコンパクトにまとめることで、地毛のクセも活かしながら、軽やかな質感を演出できそうです。

繊細な毛束感が際立つ、ひし形ネオウルフ

透明感のあるブラウンに、繊細な毛束感で動きを加えたネオウルフ。トップはひし形シルエットを意識してふんわりと、ベースは軽めに仕上げて抜け感をプラスしています。毛先を外ハネにして遊び心を加えたデザインは、ボブの安心感を残しつつオシャレな変化を楽しみたい人におすすめです。

艶感ブランジュのストレートウルフボブ

ブラウンとベージュを混ぜた透明感のあるブランジュカラーを艶やかに仕上げたストレートタッチのボブウルフ。ナチュラルな印象を保ちつつ、軽めのフェイスレイヤーを入れることで顔まわりがふんわりと見え、小顔効果も狙えます。さりげないくびれと外ハネが、絶妙なこなれ感を与えています。

ハイライトが映える、低めウエイトのネオウルフ

ブラウンベースにハイライトを散らし、立体感を強調したネオウルフです。ウエイトを低めに設定することで女性らしさを残し、ベースはかなり軽めにカットして毛束の動きを際立たせています。低め重心のひし形シルエットと外ハネの組み合わせにより、大人世代の品格を損なわずこなれた雰囲気に。

