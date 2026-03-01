高市早苗首相に「あれ？こんなはずじゃ…」の声　カタログギフト問題＆竹島式典に「閣僚派遣せず」

永田町では「よくあること」な感覚

衆院選に圧勝した自民党の高市早苗首相（64）に厳しい視線が注がれている。

まずは２月24日、「文春オンライン」が高市首相が当選祝いとしてカタログギフトを配布していたと報じた。昨年、石破茂前首相（69）が新人議員に商品券を渡して批判されたことを想起させる内容だ。

高市首相は自身のＸで、

〈衆議院総選挙後、自民党衆議院議員の全員宛に、今回の大変厳しい選挙を経て当選したことへの労いの気持ちも込め、（中略）一人一人に適当な品物を選ぶ時間もなく、事務所での応接や会議、日常業務に使えるものなど、政治活動に役立つものを各議員のご判断で選んでいただこうと思い、カタログギフトを差し上げることとしました〉

と事実関係は認めつつ、

〈もちろん、今回の支出には、政党交付金は一切使用することはありません〉

と「問題がない」ことを強調した。

政治評論家の有馬晴海氏も「３日もすれば落ち着く」と見ている。

「自民党の議員たちは様子見状態。返送する人もいるだろうが、もらう人がほとんどでしょう。野党としてもこれで高市首相を辞めさせることができるワケではないですし、永田町では３万円以上もする胡蝶蘭が贈られたりするわけですから、“よくあること”という感覚。ただ、国民には『高市さんもやるんだ』というイメージはついた。ダメージはそれくらいでは？」

中道改革連合の小川淳也代表（54）はＸで〈『高市総理よ、あなたもか』となりかねません。財源も含め厳しく説明責任が問われる新たな事態です〉と宣言。

次の衆院予算委員会が追及の舞台となりそうだが、予算委員会は“形骸化”しつつあり、期待薄だ。

「選挙前、予算委員会の委員長は立憲民主党の議員だったが、衆院選を経て自民党の坂本哲志議員（75）が務めることになった。委員の数も与党が全体の４分の３以上を占める。質問時間の短縮など“高市びいき”の裁定が下る可能性が高く、首相にとってカタログギフト問題などどこ吹く風だろう」（永田町関係者）

実際に小川代表自身がカタログギフトについて衆院予算委員会などで追及することについて「本意ではない」と話すなど、どこか弱腰だ。

「隠岐の島」訪問を求める声

高市首相の“変節ぶり”に落胆する声はまだある。

２月22日は韓国の不法占拠が続く竹島（島根県隠岐の島町）の早期返還を訴える『竹島の日』。同日、松江市で記念式典が開かれたが、そこには高市首相も閣僚の姿もなかった。

高市首相は昨年の自民党総裁選で竹島の記念式典について「閣僚が出席すべき」と主張していたが、政府からの派遣は古川直季・内閣府政務官のみ。自民党からは党三役の有村治子総務会長（55）が出席した。

席上、島根県隠岐の島町議会の安部大助議長は、

「高市首相の『閣僚が出席すべき』とした発言に、県民はやっと前進するかもしれない、と期待をもった」

とした上で、

「期待していた分、より残念。高市首相は自ら隠岐の島を訪れ、現状を見るべきだ」

とチクリ。会場からも、

「言行不一致」

「総理を連れてきてくれよ」

「大臣が来るんじゃなかったのか」

などとヤジが飛んだ。

高市首相周辺を取材すると、良好な日韓関係に配慮した末の措置だったようだが、保守色強い支持者からは「正直ガッカリ」「竹島の領土問題に後ろ向きなのか」という声が聞こえてきた。

「無敵」状態の高市首相がしばらく解散カードを切ることはないだろう。高市自民を選んだ国民が、

「あれ？ こんなはずじゃ……」

とならなければいいのだが――。