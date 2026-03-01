「激アツすぎてシール帳に貼っちゃった」【セリア】欠品前にゲット！「ワッペン & シール」が可愛い
【セリア】では今、コレクター心をくすぐる可愛い「ワッペン & シール」が豊富にラインナップしているよう。ワンポイントになりそうな、存在感のあるデザインも魅力の1つ。お友達と交換を楽しみながら、ワイワイ盛り上がれるかも。今回はキャラやハートがモチーフになったアイテムをご紹介します。
あたたかみのある「ワッペン（クレヨンしんちゃん）」
走っているボーちゃんの姿がキュートなこちらは「クレヨンしんちゃん」のワッペン。刺繍糸のあたたかみがある、存在感もバッチリなビジュアルがたまりません。@gnm.aoさんは「激アツすぎてシール帳に貼っちゃった」と、集める楽しさもあるよう。台紙のデザインもカラフルで可愛らしく、そのまま飾るのもアリかも。
寝そべりスタイルの「サンリオ ワッペン」
寝そべったスタイルがとっても可愛い、サンリオキャラのワッペン。少しくすんだような色合いのワッペンは、優しげな雰囲気。ワッペン自体はややフワフワとした質感があり、眺めているだけで癒されそうです。
豪華なホログラム仕様！「サンリオキャラクターズ キラッとシール」
@gnm.aoさんが「キラキラしてるのだいすき！」と語るのは、サンリオキャラのシール。ホログラムならではの華やかさがキュート。貼るだけでワンポイントとして映えそうです。シールは大きめから小さめまで、形やサイズもさまざま。ラッピングやデコレーションなどにも使えそうです。
光沢感のある「デコレーションシール ハート 大」
ハートの光沢感が可愛らしいシール。やや大きめサイズで存在感があり、封かんシールに使うのも良さそうです。種類によって色のラインナップが異なるため、思わず集めたくなるかも。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「ハンドメイドコーナーに売っていました」とのことなので、ぜひ探してみて。
