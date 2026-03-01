松木玖生が今季初アシストを記録した

イングランド・チャンピオンシップのサウサンプトンは現地時間2月28日、リーグ第35節でシェフィールド・ウェンズデイと対戦し、3-1で勝利した。

この試合でMF松木玖生が初アシストを記録した。

松木は右ウイングで先発出場。2-1で迎えた後半26分、左サイドからのコーナーキックでニアサイドにポジションを取り、ヘディングでコースを変えてDFテイラー・ハーウッド＝ベリスのゴールを演出した。松木にとって今季初アシストとなり、2試合連続でのゴール関与となった。

松木は後半36分までプレー。専門メディア「SAINTS MARCHING」は採点で6点を与え、「試合を通じて幅と強度をもたらした」と評価した。さらに「常に脅威となっていた」と称賛している。

また、2ゴールを決めた前節の活躍も踏まえ、「この日本人アタッカーは絶好調であり、火曜日の2ゴールは、なぜ指揮官が今日も彼を信頼し続けたのかを証明していた」と高い評価を与えた。

2試合連続のスタメン出場で、目に見える結果を残し始めた松木。シーズン終盤戦に向け、22歳のアタッカーがさらなるゴールとアシストを積み重ねていく。（FOOTBALL ZONE編集部）