◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ（イースト）▽第４節 浦和２―３鹿島（２８日・埼玉スタジアム）

鹿島は０―２の展開から３得点を決め、鮮やかな逆転勝ちで浦和を３―２で下した。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【７・０】采配ズバリで０―２→３―２。誰を、どのタイミングで、誰に代えて等々の選択で１１人の最大値を増大させ、最後に決勝点

ＧＫ早川友基【６・０】冷や汗ものの展開ミスもありつつ、唸りたくなるようなさすがの展開もありつつ、収支はプラス

ＤＦ濃野公人【５・５】思い切りを出そうとすると剥がされてしまったり、ロストしてしまったり。姿勢はいいので、そこに内容を

ＤＦ植田直通【６・５】強風に苦しむ選手が多かった中で額（ひたい）へのヒットを繰り返し、球出し役としても機能

ＤＦキムテヒョン【５・５】特に序盤は前に出て触れずにかわされるなど、安定感という意味では物足りないパフォーマンス

ＤＦ溝口修平【５・５】失点後に持ち直した、すごい！…と表現するのは簡単だが、その程度のレベルの選手ではないはず。ＤＦとして、失点直結のあの対応は厳しい

ＭＦ三竿健斗【６・５】１点目のＰＫゲット、２点目につながるＣＫゲットで２ゴールを創出。ボックストゥボックスの姿勢が２点を生んだ

ＭＦ樋口雄太【６・５】２試合連続でＣＫからアシストを記録。ボランチとしても球離れがよく、十分に及第点のパフォーマンス

ＭＦ荒木遼太郎【６・０】ビハインドの時間もいい位置で受けられており、役目を果たした上での交代ではあったか。このチームがもう一段上のレベルに行くためには、やはりサイドハーフの得点数がほしいところ

ＭＦエウベル【５・５】ＯＵＴ後に出た選手の活躍が連日光るのは、エウベルのジャブが効いたからという見方もできるし、加入後の先発試合無敗という事実もある。不毛な議論を呼ばないためにも、数字、数字

ＦＷ鈴木優磨【６・５】大観衆の埼スタで３年連続ゴール。選手紹介時の特大ブーイングがエネルギー？

ＦＷレオセアラ【６・０】ヘディングシュートを力む場面が続いたが、ＰＫを冷静に沈め反撃の１点。あの時間帯の１点は大きかった

ＭＦ林晴己【６・５】後半２３分ＩＮ。４戦連続途中出場。毎試合１、２プレー目で「正解」を出すのでその後も味方からいいパスが来るし、いい連動が続けられる

ＭＦ知念慶【６・０】後半３３分ＩＮ。高さと強さを加えるべくピッチへ。目立つ場面は少なかったが、終盤の盛り返しを陰で支えた

ＦＷチャヴリッチ【７・０】後半３３分ＩＮ。決勝点ゲット。チーム事情でベンチが続くが「途中から出る時は量より質」（本人談）と短時間で高クオリティーを凝縮。ＭＯＭ

ＭＦ柴崎岳【７・０】後半４３分ＩＮ。ＣＫから絶好球配球で貫禄のアシスト。右足の一振りで勝利を引き寄せた

ＦＷ田川亨介【６・５】後半４３分ＩＮ。たかがプレス、されどプレス。圧でＣＫを獲得し決勝点を演出

小屋幸栄主審【６・０】５万人超ビッグマッチを冷静にさばいた。ＶＡＲのスピード感もこのレベルを求め続けたいところ

※平均は５・５〜６・０点。ＭＯＭはマン・オブ・ザ・マッチ（採点・岡島 智哉）