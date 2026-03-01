巨人の春季キャンプは３月１日を残すのみ。宮崎から「新しい巨人を作る」というテーマでスタートし、各ポジションがし烈な争いを展開している。２月２８日の韓国・サムスン戦では開幕ローテ入り、そして復活を期す戸郷翔征が１イニングを無安打に抑え、スリークオーターの新フォームがしっくりきたようだった。山崎伊織を中心に新外国人投手の３人も評価は上々。ルーキー左腕の２人は、特に竹丸和幸が同日の練習試合で３回をパーフェクトで終えるなど即戦力の呼び声にふさわしい結果を見せている。数えれば１０人超もいる先発争いからも目が離せない。

そんな中、スポーツ報知の動画「報知プロ野球チャンネル」が２月２８日の夜にYouTubeを新たに配信。試合の中で目立った選手や新打順についても触れている。同番組が推すのは１番打者に抜てきされた浦田俊輔だ。巧みなバットコントロールでレフト前ヒットを放ち、得点機では犠牲フライも放つセンスの高さがあり、「新しいタイプの１番バッターになるのでは」と絶賛している。さらに、三塁を守った坂本勇人についても開幕サードの可能性を言及している。取材に基づいたトークは軽快だ。