なにわ男子、「HARD WORK」「スキスギ」配信開始 初週売上はデビュー曲超えの自己最高記録
7人組グループ・なにわ男子が、3月1日から、10枚目のシングル「HARD WORK」「スキスギ」の配信をスタートさせた。
【写真】爽やか…イエローのシャツ姿の道枝駿佑
同楽曲は、2026年3月2日付 オリコン週間シングルランキングで10作連続の1位を獲得し、初週売上枚数がデビューシングル「初心LOVE(うぶらぶ)」を超える自己最高記録となった。
「HARD WORK」はメンバーの大西流星主演ドラマ『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』の主題歌。サビ冒頭「ギリギリギリギリ まだまだまだまだ」のメロディは特に中毒性抜群で、「最高… 来世も自分がいい」「一生愛してんぜ Neighbors」という仲間や自分自身に向けた力強いメッセージがこもった歌詞が話題に。
なにわ男子公式YouTubeチャンネルで公開中のOfficial Music Videoは、普段のグループのイメージとは異なるやんちゃな世界観となにわ男子のメンバー同士のつながりで仲間の「絆」を表現したコンセプトが注目され、再生回数630万回を突破。毎日を頑張っている“あなた”の背中を押してくれるロックアンセムで、なにわ男子の新境地となる1曲に仕上がっている。
また、「スキスギ」はスギ薬局「50周年キャンペーン」CMソングとして書き下ろされた全力ウキウキハッピーラブソング。「好き！」という恋心を真っ直ぐに伝える、「スキスギ！ ダイスキスギ！て堪らない」と繰り返されるフレーズが特徴的な1曲。これでもかとハートポーズを盛り込み、愛しさがあふれてたまらない気持ちを存分に表現したキュートな振り付けがTikTokで「かわいスギる！」と話題に。
さらに、なにわ男子公式YouTubeチャンネルではDance Practice映像と、今年開催された『なにわ男子 1st DOME LIVE 'VoyAGE'』での「スキスギ」ライブ映像が公開され、なにわ男子の“かわいい”とファンの皆さんとの“幸せ“がとことん詰まったパフォーマンスとして注目を集めている。
配信スタートを記念し、3日午後8時からStationheadで特集リスニングパーティーを開催する。
