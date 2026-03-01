堂本光一＆井上芳雄、イギリス2人旅で“素顔”全開 2時間以上もリラックストーク「撮れ高が心配」
DOMOTOの堂本光一と俳優の井上芳雄のプライベート2人旅に密着する『堂本光一×井上芳雄 INTERMISSION (インターミッション）』が、3月7日からHuluにて全6話が独占配信開始（毎週土曜0時新エピソード追加）、7日深夜には日本テレビでダイジェスト版が放送される。このほど、光一と井上の旅の思い出を収めた、飾らない2人の“素”が垣間見える場面写真と、収録を終えた2人のコメントが到着した。
【番組カット】リラックスムード漂う堂本光一と井上芳雄
2018年ミュージカル『ナイツ・テイル-騎士物語-』で初共演し、その後もプライベートで交流を続けるほど意気投合した2人によるプライベート2人旅に密着。まずはさわやかな青空と、ロンドンのランドマークでもあるヨーロッパ最大の観覧車「ロンドン・アイ」を背に撮られた爽やかな1枚。ゴールデン・ジュビリー橋から望む街並みと、テムズ川のゆったりとした流れが広がる絶好のロケーションに、早くも2人はロンドンの虜（とりこ）になる。
さらに、バッキンガム宮殿もあるセント・ジェームズ・パークにて散歩する2人の姿は、まるで映画のワンシーンを切り取ったよう。歴史情緒あふれる街並みの中を、普段では考えられないほど存分に歩き回り、人生を振り返る真剣トークを繰り広げる一幕も…。
最後の写真は、光一がどうしても行きたかった念願の場所へ井上を連れて行く移動中の貴重なシーン。車内でのリラックスムード漂うトークは、なんと2時間以上も続いたそう。3日間を目一杯使い、行きたいところを行きたいように巡る初めての2人旅。素の姿と、原点をたどる特別な時間、ここだけのプライベートトークもぜいたくに届ける。
■堂本光一コメント
――井上芳雄さんとのプライベート旅を振り返っての感想は？
いつも多忙な芳雄くんですが、今回の企画も快く引き受けてくれて
さらにはウエストエンドで見たい舞台作品もリストアップしてくれました。
実際、芳雄くんセレクトの3本の舞台はどれも良かった！
カメラを気にせず移動中もずっとしゃべってたりもしましたが、
どう使われているか心配です（笑）
この旅を通して芳雄くんとの出会いに改めて感謝です！
――番組を楽しみにしていらっしゃる方にメッセージをお願いします。
番組という意味では今までと全然違う感覚のものになって
見てる人がちゃんと楽しめるのか？
皆さんには何をお届けできたのか、、、？と思うけど
具現化できない吸収したものがあったと感じています。
番組として撮れ高が心配になるほど、構えず芳雄くんと自然体でいる様子は
他では見られない感じになっているかもしれません。
■井上芳雄コメント
――堂本光一さんとのプライベート旅を振り返っての感想は？
とにかく心地よい旅でした。久しぶりに訪れたロンドンの街並みも劇場も人々も。
でも、何より光一くんと歩き、喋り続けた時間が心地よかった。知っていたようで知らなかった光一くんがたくさんいたし、光一くんにとって自分もそうであったらいいなと思います。
サプライズで連れて行ってくれた場所での、光一くんの喜び様が印象的でした。ただ、僕がそこでちゃんと興味があるように見えているかが心配ですが…。
とにかく、自分自身にとってありがたいご褒美のような旅でした。
またどこにでも一緒に、休憩、行きたいです！
――番組を楽しみにしていらっしゃる方にメッセージをお願いします。
心配症の光一くんは、この旅で僕に嫌われないか、撮れ高は大丈夫かをずっと気にしていました。
でも、皆さん安心してください。
旅を終えた今…、好きが増しています！
撮れ高は…、ぜひご自分の目で確かめてください！
この旅を見てくださる皆さんにも、どうか一緒に楽しんでもらえますように。
2018年ミュージカル『ナイツ・テイル-騎士物語-』で初共演し、その後もプライベートで交流を続けるほど意気投合した2人によるプライベート2人旅に密着。まずはさわやかな青空と、ロンドンのランドマークでもあるヨーロッパ最大の観覧車「ロンドン・アイ」を背に撮られた爽やかな1枚。ゴールデン・ジュビリー橋から望む街並みと、テムズ川のゆったりとした流れが広がる絶好のロケーションに、早くも2人はロンドンの虜（とりこ）になる。
さらに、バッキンガム宮殿もあるセント・ジェームズ・パークにて散歩する2人の姿は、まるで映画のワンシーンを切り取ったよう。歴史情緒あふれる街並みの中を、普段では考えられないほど存分に歩き回り、人生を振り返る真剣トークを繰り広げる一幕も…。
最後の写真は、光一がどうしても行きたかった念願の場所へ井上を連れて行く移動中の貴重なシーン。車内でのリラックスムード漂うトークは、なんと2時間以上も続いたそう。3日間を目一杯使い、行きたいところを行きたいように巡る初めての2人旅。素の姿と、原点をたどる特別な時間、ここだけのプライベートトークもぜいたくに届ける。
■堂本光一コメント
――井上芳雄さんとのプライベート旅を振り返っての感想は？
いつも多忙な芳雄くんですが、今回の企画も快く引き受けてくれて
さらにはウエストエンドで見たい舞台作品もリストアップしてくれました。
実際、芳雄くんセレクトの3本の舞台はどれも良かった！
カメラを気にせず移動中もずっとしゃべってたりもしましたが、
どう使われているか心配です（笑）
この旅を通して芳雄くんとの出会いに改めて感謝です！
――番組を楽しみにしていらっしゃる方にメッセージをお願いします。
番組という意味では今までと全然違う感覚のものになって
見てる人がちゃんと楽しめるのか？
皆さんには何をお届けできたのか、、、？と思うけど
具現化できない吸収したものがあったと感じています。
番組として撮れ高が心配になるほど、構えず芳雄くんと自然体でいる様子は
他では見られない感じになっているかもしれません。
■井上芳雄コメント
――堂本光一さんとのプライベート旅を振り返っての感想は？
とにかく心地よい旅でした。久しぶりに訪れたロンドンの街並みも劇場も人々も。
でも、何より光一くんと歩き、喋り続けた時間が心地よかった。知っていたようで知らなかった光一くんがたくさんいたし、光一くんにとって自分もそうであったらいいなと思います。
サプライズで連れて行ってくれた場所での、光一くんの喜び様が印象的でした。ただ、僕がそこでちゃんと興味があるように見えているかが心配ですが…。
とにかく、自分自身にとってありがたいご褒美のような旅でした。
またどこにでも一緒に、休憩、行きたいです！
――番組を楽しみにしていらっしゃる方にメッセージをお願いします。
心配症の光一くんは、この旅で僕に嫌われないか、撮れ高は大丈夫かをずっと気にしていました。
でも、皆さん安心してください。
旅を終えた今…、好きが増しています！
撮れ高は…、ぜひご自分の目で確かめてください！
この旅を見てくださる皆さんにも、どうか一緒に楽しんでもらえますように。