KEY TO LIT中村嶺亜、ジュニア初の個展を開催へ 大学は芸術学部で油絵を専攻「もう一つの大きな目標」
5人組グループ・KEY TO LITの中村嶺亜が、自身初となる個展『REIA NAKAMURA 1st EXHIBITION ReBELiUM @SHIBUYA』(※読み：レイア ナカムラ ファーストエキシビジョン リベリウム アットシブヤ) を4月3日から19日までの17日間にわたって東京・LAIDOUT SHIBUYAで開催することが決定した。ジュニアで個展を開催するのは、中村が初となる。
【画像】本展のために描き下ろした和×サイバーパンクな作品
幼少期から油絵を学び、大学でも芸術学部で油絵を専攻。ほかにも、水彩画、スプレーアート、デジタルアートなど多彩な表現で作品制作に取り組み、テレビ番組等への出演を通し、中村の芸術センスは高く評価されてきた。2025年に開催されたKEY TO LITのライブツアー『KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL』では、ロゴのデザインも手掛けている。
『REIA NAKAMURA 1st EXHIBITION ReBELiUM @SHIBUYA』は、幼少期から長きにわたり中村の内奥で築かれてきた、いわば“想創禁足域”へのepisode0。本展のために描き下ろされた新作はもちろんのこと、これまで描きためてきたスケートボードやスノーボード、和×サイバーパンクで織りなすキャンバス作品、『ReBELiUM』の世界観を象徴するキャラクターの立体造形まで渾身の作品の数々を展示する。中村が創り上げた“もう一つの未来”に注目だ。
チケットは1200円（税込）で日時指定・完全予約制。ジュニア情報局会員先行抽選受付は3月3日正午から8日午後11時59分まで。一般先着発売は3月25日正午から。また、本展の開催を記念してオリジナルグッズの販売を実施。個展会場内特設ストア、オンラインストアにて展開予定。ラインアップなどの詳細は、決定次第、公式サイトにて告知される。
■中村嶺亜（KEY TO LIT）コメント
アイドルとして輝き、デビューするというのが一つの大きな目標ですが、自分のアイドル人生において、もう一つの大きな目標が個展開催でした。その機会をいただけたというのは、素直にうれしいです。
今回の個展は、皆さんを僕の“想創禁足域”に招待し、侵入してもらうというのをテーマにしています。アーティスト、エンターテイナーとして、今の自分ができる以上のことをやろうと心掛けながら楽しい空間を作っているところです。遊び心を入れた作品も多くあるので、「こんなふうに思ったのかな」とか「こういうものが好きなのかな」とか想像しながら見ていただけたら、描き手としてこれ以上うれしいことはないです。
これが1年早くても、遅くても違うものになる。“今の中村嶺亜”にしか作れない個展になると思いますので、楽しみにしていただきたいです。
- 中村嶺亜（KEY TO LIT）-
