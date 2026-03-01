爆笑問題太田光（60）が1日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。イランを軍事攻撃した米国トランプ大統領についてコメントした。

米国とイスラエルは、イランを現地時間2月28日に軍事攻撃。イラン各地が標的となって死者も多数出ており、南部では女子小学校も攻撃を受け、少なくとも数十人が死亡したと報道された。

太田は「トランプ大統領は今まで、イランにバンカーバスターで核施設を攻撃したり、あるいはベネズエラへの攻撃を見てても、非常に迅速に…わりと僕は、トランプ大統領というのは、戦闘が長引いて泥沼化しないような、することを嫌う大統領だと（思っていた）。民間人も殺害しない、というところで思っていた」と語った。

一方でイラン軍事攻撃については「今回に関しては小学校が標的に…どうしてあそこが爆撃が落ちたのか。子どもたちは亡くなっているという点では、まだ分からないことは多いですけど、今回の攻撃、っていうのが、大統領の命令が議会を通したものなのか、そういう部分も分からないです」と前置きしした上で「今までのトランプの軍事作戦とは、ちょっと種類が違うような印象を受けますけどね」と語っていた。