「全員が命を落としていたかも」談笑中の6人に暴走車突っ込む　積み荷の干し草の俵が歩行者めがけて落下　トルコ

トルコで、暴走した車が路上で談笑していた6人に突っ込む瞬間がカメラに捉えられた。別の場所では、走行中のトラックから積み荷が落下し、一歩間違えば重大事故となっていた。

間一髪！路上で談笑中に暴走車…

トルコで撮影されたのは、路上で談笑していた6人の方向を目がけて、突っ込んできた1台の車。何が起きていたのか？

当初、白いクルマが画面奥からこちらに向かってくる。

カーブを曲がったあたりでバランスを崩すと、そのまま道路脇に一直線に衝突してしまう。

そして勢いは止まらず、回転しながら門を突き破った。

近くにいた1人が当時の様子についてこう話す。

目撃者：

私たちが立っていたところに車が来たら、全員が命を落としていたかもしれません。

現地メディアによると、車は大きく損傷したものの、けが人はいなかったという。

積み荷落下で歩行者“あわや大けが”

一方、トルコの別の場所でも、間一髪の瞬間がカメラに捉えられていた。

当時、歩道を歩く男性の横をトラックが通過しようとしていた。その瞬間、積んであった大きな荷物が落下し、あたりは茶色い砂埃に包まれた。

落ちてきたのは、干し草の俵だ。

2段に積まれた俵がバランスを崩したのか、歩道にいた男性の方向に落下していた。

男性はとっさに身を引き、間一髪で直撃を回避した。男性にケガはなかったという。

（「イット！」 2月24日放送より）