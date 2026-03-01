イラン国営メディアはさきほど、最高指導者のハメネイ師がアメリカ軍などの攻撃で死亡したと報じました。ワシントンから中継です。

ハメネイ師の死亡は最初、アメリカなどが発表しイラン側は当初、否定していましたが、つい1時間ほど前に国営メディアが死亡を認めました。

イラン国営メディアは、最高指導者のハメネイ師が現地時間の先月28日（土）朝に死亡したと報じました。アメリカとイスラエルの攻撃によるもので、執務室で死亡したとしています。

またこれに先だってアメリカのトランプ大統領も自身のSNSに、ハメネイ師を殺害したと投稿、ハメネイ師が「アメリカの情報機関と高度な追跡システムから逃れることができなかった」と強調しています。

また、イスラエル軍はイランの精鋭部隊革命防衛隊のトップや国防軍需相なども殺害したと発表しました。

イランメディアによりますと、イラン全土では少なくとも201人が死亡、747人が負傷したと明らかにしました。小学校も攻撃を受け少なくとも108人の児童が死亡したと伝えています。

一方、アメリカ軍が基地を置く中東各国にもイラン側の報復で被害が出ています。

ロイター通信によりますと、クウェートの空軍基地では、兵士3人がけがをしました。またバーレーンでは米軍基地の近くに着弾し、住宅街にある高層マンションでも火災が発生しました。さらにアラブ首長国連邦・ドバイの観光地でも火災が発生しました。

──ハメネイ師を殺害したことでさらに戦闘が激化する恐れはあるのでしょうか。

その可能性はあります。トランプ大統領は作戦について「長期戦に持ち込み全土を掌握することもできる」と述べた一方で、「2〜3日で終わらせることもできる」と述べ、早期に幕引きをはかりたい思いをにじませました。

ただ、イラン側は直ちに「最も激しい攻撃作戦を行う」と報復を宣言したほか、アメリカ国内では報復テロなどへの警戒も高まっていて、どう出口戦略を描くのか対応を迫られています。