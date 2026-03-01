ふわふわとした見た目が愛らしいトイプードル。思わず撫で回してしまいたくなるほどの可愛さですが、冬場になるとそれも難しい時があるようで…？

冬ならではの「わんちゃんあるある」な光景が16万再生を突破。投稿を見た人からは、「この時だけは『近づくなー』て叫びたくなるｗ」「アイコンにいいですか？」とたくさんの笑顔と笑いが寄せられることとなりました。

【動画：モフモフな15歳の老犬→乾燥する時期になると…思わず笑ってしまう『まさかの髪型』】

ふわふわな毛がチャームポイントのコロンちゃん

芸術的なヘアスタイルを披露するわんちゃんの光景が、たくさんの人に笑顔を届けることに。その光景を見せてくれることになったのは、TikTokアカウント『コロンちゃん』に登場するトイプードルのシニア犬・コロンちゃん。

コロンちゃんはよくカーペットに顔をこすって洗顔をするそうで、その日も自分と似たモフモフ毛足のカーペットに顔を擦り付け、身だしなみを整えていたとのこと。そんな綺麗好きなコロンちゃんですが、冬になるとその行動が仇となってしまうのだとか。

カーペットに顔をこすりつけていたコロンちゃんの頭をよく見てみると…なんと、コロンちゃんの毛が静電気でトサカのようになっていたそう！

おしゃれさん風のヘアスタイルにも見えるその姿に、なんだかほっこりしてしまいます。

コロンちゃんの神々しすぎる『冬の姿』が話題に！

そんなふわふわの毛並みの持ち主コロンちゃんは、冬になるとそのモフモフ具合にさらに磨きがかかるのだそう。冬といえば、乾燥に悩まされる季節。それは人間だけではなくわんちゃんも一緒のようで…。

ある冬の日のコロンちゃんの姿を見てみると、そこには静電気を纏って耳の毛が逆立ってしまったコロンちゃんの光景が！

まるでオーラを纏ったようなその姿からは、神々しささえも感じます。そんなふわふわ全開なコロンちゃんの姿に、たくさんの人が笑顔になってしまうのでした。

静電気を纏って神々しい姿になったコロンちゃんの姿には、「優雅な静電気がよく似合ってるｗ」「最高にかわいい（笑）」「こりゃあ、何かを溜め込んでるね？」とコメントが寄せられることに。

TikTokアカウント『コロンちゃん』では、そんな愛らしいコロンちゃんと家族たちの温かで幸せいっぱいな日々が投稿されています。

コロンちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「コロンちゃん」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。