「はぁ…良い写真すぎ」女子ゴルフ30歳メジャー覇者が結婚 SNSで発表「一生憧れです」「素敵すぎていいねが足りない」
自身のSNSで結婚を発表した金澤志奈(C)Getty Images
女子プロゴルフの金澤志奈が、3月1日までに自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。投稿には、自然光に包まれたウェディングフォトが添えられている。
【写真】何とも幻想的…白のドレス姿で新郎と見つめ合う金澤志奈をチェック
金澤が公開した写真は、大きな木々が立ち並ぶ緑豊かなロケーションで撮影された一枚。木漏れ日が差し込む芝生の上で、白いドレス姿をまとっている。髪はすっきりとまとめ、ナチュラルな雰囲気が印象的だ。隣にはブラックのタキシードに身を包んだパートナーが立ち、互いに見つめ合いながら手を握っている。
文面では「いつも応援してくださる皆様へ」と切り出し、「私事ではございますが この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と記した。続けて「これまで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げると共に これからもゴルフとまっすぐ向き合い より一層精進して参ります」と決意を込め、「今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
この投稿に対しては、稲見萌寧ら数多くのツアー仲間から祝福が殺到。幻想的とも言えるウェディングフォトを含め、「はぁ…良い写真すぎ」「うぉぉおおあ」「素敵すぎていいねが足りない」「素敵すぎる写真ありがとう」「綺麗すぎ」「一生憧れです」といったコメントが寄せられた。
30歳の金澤は、昨年9月の国内メジャー「ソニー日本女子プロ選手権」でプレーオフの末に、念願のツアー初優勝を飾った。今季が節目のプロ10年目。唯一無二のパートナーとともに、さらなる飛躍を期す。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。