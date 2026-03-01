「はぁ…良い写真すぎ」女子ゴルフ30歳メジャー覇者が結婚　SNSで発表「一生憧れです」「素敵すぎていいねが足りない」

自身のSNSで結婚を発表した金澤志奈(C)Getty Images

女子プロゴルフの金澤志奈が、3月1日までに自身のインスタグラムを更新。結婚したことを発表した。投稿には、自然光に包まれたウェディングフォトが添えられている。

金澤が公開した写真は、大きな木々が立ち並ぶ緑豊かなロケーションで撮影された一枚。木漏れ日が差し込む芝生の上で、白いドレス姿をまとっている。髪はすっきりとまとめ、ナチュラルな雰囲気が印象的だ。隣にはブラックのタキシードに身を包んだパートナーが立ち、互いに見つめ合いながら手を握っている。

文面では「いつも応援してくださる皆様へ」と切り出し、「私事ではございますが この度結婚いたしましたことをご報告させていただきます」と記した。続けて「これまで支えてくださった皆様に心より感謝申し上げると共に これからもゴルフとまっすぐ向き合い より一層精進して参ります」と決意を込め、「今後とも温かいご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。