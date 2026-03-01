ビジュアル系2.5次元歌い手グループ「騎士X - Knight X -」が2月28日、YouTube公式チャンネルで新曲「騒音讃歌」のミュージックビデオ（MV）を公開した。理性と常識を脱ぎ捨てて、本能を呼び覚ますアグレッシブなキラーチューンだ。

約1カ月ぶりの新曲について、関係者は「挑戦的なリリックと重厚なベースが、安全地帯に留まる聴き手の『境界線』を鮮やかに破壊する一曲です」と話す。「昨日までをひっくり返して」とあおるパワフルな4人のボーカルは、夜を支配する騎士のような圧倒的存在感を放っている。

MVでは、まるでコンサートのアンコールにシンプルなTシャツ姿で登場して、タオルを振り回して観客たちをあおるような映像になっていて、今後、間違いなく、同様のシチュエーションで披露されるであろうことを予期させている。

ばぁうは「騎士X記念すべき10曲目。タオルぶん回し曲なんで、辛いことも悲しいことも、この歌で全部吹き飛ばしてくれよ。一緒にブチ上がんぞ」とコメント。昨年下半期に声帯手術をしていたしゆんも「もう騎士Xの楽曲10曲目らしい、はやくね。こういう声も出せた、聴いたらまた感想おしえてね」と感慨深げに話した。

早くも名曲の予感漂う今作には、同じ所属事務所STPRのすとぷりのメンバージェルも「かっこいいのに何かエモい…めっちゃいい…」と絶賛のコメントを寄せている。