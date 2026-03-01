中東情勢の悪化が、競馬ファンをやきもきさせている。

米軍とイスラエル軍の軍事作戦とイランの報復攻撃の影響で、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）が２月２８日、ドバイ国際空港などを発着する全便を当面、停止することになった。

各メディアでも悪化する中東情勢が報じられており、日本航空は、すでに３月３日まで羽田空港とカタールの首都ドーハ間を欠航することを発表している。

これらの事態に競馬ファンが素早く反応した。３月２８日には、ドバイのメイダン競馬場で「ドバイ・ワールドカップデー」が開催。昨年のブリーダーズＣクラシックを制し、２０２５年のＪＲＡ年度代表馬に輝いたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）がドバイ・ワールドＣ・Ｇ１に出走予定。有馬記念３着のダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は、ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１、昨年の最優秀３歳牡馬ミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）は、ドバイ・ターフ・Ｇ１に出走を予定するなど、日本馬が多数、同地への遠征を予定しているからだ。

なお、２００３年にはイラク戦争が勃発した影響で、ドバイワールドＣに出走予定だったゴールドアリュールが渡航を断念（レースは開催）。２０２０年には、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、ドバイワールドカップデーの開催が中止となっている。

ファン注目のレース開催までまだ期間はあるが、２８日夜から３月１日になっても、ＳＮＳ上では「馬と人の安全第一。ドバイワールドカップも開催して、エバヤン無事に帰ってこれるのか心配」「やはり軍事攻撃はこういう平和イベントにモロに影響あるんですよ」「開催どころか無事に帰ってこれるのか心配だ」「 こりゃかなり緊迫してんな」「まだ一ヶ月あるからやれる可能性はゼロではない？」「ドバイワールドカップデーが近いので非常にまずいです」「ドバイワールドカップデー終わったかもしれん…」「中東がやばいんだっけか。ゴールドアリュールが回避したのを思い出すわね……」「またドバイワールドカップデー中止とかイランことやめてくれよなー」などのコメントが続々と寄せられている。