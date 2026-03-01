◇東京マラソン（2026年3月1日 東京都庁前〜東京駅前の42.195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、前回優勝のタデセ・タケレ（23＝エチオピア）が2時間3分37秒で2連覇を飾った。日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）が2時間5分59秒で日本人トップの12位に入った。

大迫は昨年12月のバレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本新記録をマーク。今回は前戦から3カ月弱と自己最も短い間隔でのフルマラソンだった。36キロ過ぎからは前日本記録保持者・鈴木健吾（30＝横浜市陸協）と日本人トップを懸けて一騎打ちとなったが、40キロで前へ出た鈴木を抜き返して2時間6分を切るタイムでフィニッシュした。

大迫は日本テレビのインタビューで「全体としてはそんなによくない順位だったんですけど、12月のレースから3カ月としては、しっかりと気持ちを入れて粘れたというか、最後まで走り切れたんじゃないかと思います」と振り返った。日本記録保持者のプライドを問われると「あんまり意識はしていない」と言いながらも、「常にちょっとでも前へという形だったので暑い中しっかり粘れたと思います」と答えた。

鈴木とレースをつくった形か、の問いには「結果的に2人が日本人1、2番で、最近凄く関係を深めてきているのでうれしいですし、今後も僕と健吾のみならず、たくさんの人と一緒に頑張っていきたい」と話した。