”芸人が1番立ち寄る“西宮名塩SAでかつみ・さゆり＆人類みな麺類コラボラーメン、24時間提供へ【コメント＆メニュー】
お笑いコンビ「かつみ・さゆり」とラーメン店「人類みな麺類」がコラボレーションした「人類みなボヨヨンラーメン」が3月5日から、中国自動車道の西宮名塩サービスエリア（下り線）フードコートで提供される。
【画像】醤油ベースのスープににぼしオイルが効いた人類みなボヨヨンラーメン
18年前、「ボヨヨンラーメン・ウマインジャー」を開き、わずか7ヶ月で閉店という苦い経験があるかつみ・さゆり。昨年に「人類みな麺類」とのコラボが実現。期間限定で4種類のオリジナルラーメンを提供した。
今回の「人類みなボヨヨンラーメン」では2種類のオリジナルラーメン「人類みなボヨヨンラーメン」「人類みなボヨヨンラーメンすっぴん」が提供される。さゆりデザインのラーメン鉢も特注品となっている。
また、3月28日には、リニューアル記念イベントへの出演も決定している。
【コメント】
■かつみ：
西宮名塩SA下りは、僕たち芸人がロケに向かう途中一番よく立ち寄る場所です!!フードコート・お土産・ショッピングコーナー・ガソリン・トイレ…ほしいものは大概そろってます！SAとしては決して広い敷地ではありませんが、すごく楽しい僕の大好きな空間であります！今回そこに『人類みなボヨヨンラーメン』を出せるという夢を叶えることができ、うれしくってうれしくって涙がちょちょぎれてます！
皆さん、ぜひぜひお越し下さいませ！味も最高なんです〜!!
■さゆり：
皆さま〜！このたび『人類みなボヨヨンラーメン』のメニューを西宮名塩SA下り線にて提供させていただく事になりました〜！夫婦でよく利用させていただいていたサービスエリアさんなのでうれしくてしょうがないです。そして人類みな麺類の松村社長が新たにラーメンを開発してくださいました。皆さま！このお味がもう〜最高なんです!!サービスエリアはドライブ途中のほっとできる大事な場所。知らずに寄ってくださった方がびっくり喜んでくださったりなんだったら『人類みなボヨヨンラーメン』を食べるために西宮名塩SA下り線に来てくださる方がいらっしゃったらうれしいです
実は私、完成したラーメンのお味がもう恋しくて早く食べに行きたくてたまらないです〜！
人類みな麺類さん王道の貝出汁醤油に今までにない工夫を施してくださってます。
西宮名塩SA下り線お立ち寄りの際はぜひぜひ！『人類みなボヨヨンラーメン』よろしくお願い致しますぼよ〜〜〜
■メニュー
フードコート内：24時間営業
・「人類みなボヨヨンラーメン」1280円
醤油ベースのすっきりとしたスープににぼしオイルが効いており食べ応えあり！花穂じそとカリカリ梅で色合いも美しいラーメンです。
・「人類みなボヨヨンラーメンすっぴん」980円
すっぴんなので、トッピングはシンプルに！こちらは宗田鰹オイルが効いておりどっしりとした旨味を感じられます。
※いずれも税込み価格
