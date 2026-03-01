【S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ】 3月3日 予約開始 8月 発売予定 価格：8,250円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ」を3月3日に予約受付を開始する。発売は8月を予定し、価格は8,250円。

本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」より赤いギャバンこと「ギャバン・インフィニティ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化。特徴的な全身の赤と銀のメタリック再現をはじめ、胸部から腰にかけての自然なつながりなど、ボディラインもこだわりの造形となっている。

変身アイテム兼武器である「ギャバリオントリガー」が付属し、「エモルギア」が脱着できる。「ギャバリオンブレード」の刃部分はクリア素材が使用され、銀河連邦警察手帳（開き）も付属する。

また、公式Xアカウントではギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスと思われるシルエットも公開された。

