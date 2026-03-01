「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」より「S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ」が3月3日に予約開始
【S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ】 3月3日 予約開始 8月 発売予定 価格：8,250円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ギャバン・インフィニティ」を3月3日に予約受付を開始する。発売は8月を予定し、価格は8,250円。
本商品は特撮テレビドラマ「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」より赤いギャバンこと「ギャバン・インフィニティ」をS.H.Figuartsシリーズで立体化。特徴的な全身の赤と銀のメタリック再現をはじめ、胸部から腰にかけての自然なつながりなど、ボディラインもこだわりの造形となっている。
変身アイテム兼武器である「ギャバリオントリガー」が付属し、「エモルギア」が脱着できる。「ギャバリオンブレード」の刃部分はクリア素材が使用され、銀河連邦警察手帳（開き）も付属する。
また、公式Xアカウントではギャバン・ブシドー、ギャバン・ルミナスと思われるシルエットも公開された。
この宇宙に“宇宙刑事ギャバン”はただ1人。だが、宇宙は1つではない――- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) March 1, 2026
PROJETC R.E.D.
『#超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』
S.H.Figuartsシリーズの続報は、今後の捜査情報を待て。
📌https://t.co/t2A8PD35Yj#超ギャバン #GAVAN #t_shf pic.twitter.com/5c3Rr2dhTi
(C)テレビ朝日・東映AG・東映