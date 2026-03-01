知る人ぞ知る自動車の聖地

オーストリアは、自動車大国として真っ先に思い浮かぶ国ではない。しかし、実際にはフォルクスワーゲンからアストン マーティンまで、多くの有名自動車メーカーが、その専門知識を求めてオーストリアに目を向けてきた。

また、オーストリアも自国で多くのブランドを抱えており、今日わたし達がよく知っているスポーツカーメーカー、ポルシェの誕生も目撃している。



オーストリアで生産された代表的なモデルを30台紹介する。

本特集では、オーストリアで生産された自動車をアルファベット順に紹介していく。

アストン マーティン・ラピード

アストン マーティンは、英国自動車産業の中でも特に伝統あるメーカーである。しかし、2009年に発売されたラピードは、委託先であるマグナ・シュタイアの管理の下、グラーツにある専用工場で生産された。アストン マーティンは、ラピードの60ページあるパンフレットの中で、この工場について51ページ目に1段落だけ触れている。パンフレットでは主に「少量生産、ハイテク生産」といった点が強調された。

グラーツ工場は年間最大2000台のラピード生産能力を有していたが、販売不振によりこの数字は達成されなかった。そして2013年初頭のラピードS発売に先立ち、2012年秋から生産は英国ゲイドンに戻された。これにより、最高速度296km/hを誇るこのラビードにおいて、ゲイドン製のモデルが最も希少な存在となっている。



アウディV8L

わずか271台しか販売されなかったアウディV8Lは、1990年にオーストリアのシュタイア・プフ社が生産を担当していた。V8Lは、ホイールベースを316ミリ延長することで室内空間を拡大し、後部座席にゆとりを持たせた特別なモデルである。

独立式の後部座席2席を備え、革張りの内装、携帯電話、冷蔵庫など豊富なオプションを装備している。



ボンネットの下には、標準車と同じ250psの3.6L V8エンジンを搭載。1991年には280psの4.2L V8エンジンに強化された。V8Lは全車、四輪駆動とオートマティック・トランスミッションを標準装備している。

アウストロ・ダイムラー・プリンツ・ハインリヒ

この会社は当初、ドイツ製のダイムラー車をオーストリアで販売していたが、後に自社モデルの本格生産へと事業を拡大した。特に有名なのは、1911年に登場した、巨大な5.7L 4気筒エンジンを搭載したプリンツ・ハインリヒだ。

この頃、フェルディナント・ポルシェが航空エンジン開発と並行して同社の自動車技術開発を統括していた。第一次大戦後もアウストロ・ダイムラーは大型高級車の生産を続け、王室の支援も得ていた。しかし経営は苦しく、小型エンジン搭載の一般向けモデルを投入するも、1931年の倒産を食い止めることができなかった。



BMW Z4

マグナはグラーツ工場でBMWを生産してきた歴史を持つ。2003年に初代X3の生産を開始し、2017年には5シリーズのG30世代が追加された。現行Z4が2018年に発売された際、BMWは再びオーストリアに生産を委託した。

Z4は代々、通常のミュンヘンやディンゴルフィング以外で生産されてきた。初代Z4は米国のスパルタンバーグで、2代目はドイツのレーゲンスブルクで生産された。Z4の生産は2026年3月に終了予定だ。



クストーカ

1960年代半ば頃、英国と米国でキットカーブームが全盛期を迎えていた。ゲルハルト・ヘラーは、オーストリアもこの手作りスポーツカーブームに乗るべきだと考えた。レーベンを拠点に、クストーカというメーカーを立ち上げたヘラーは、フォルクスワーゲン・ビートルをベースにしたストラトを開発。当初は完成車販売を計画していたが、グラスファイバー製ボディの出来が芳しくなかったため、キット方式での販売に切り替えた。

ストラトは約135台が生産された。その後、クストーカは1971年にフォードGT40をモチーフにしたV8エンジン搭載のハリケーンを発表し、約100台を販売した。同社の最も成功したモデルはバギーファンと呼ばれるビーチバギーで、350台ほどが売れた。



デンゼル

ヴォルフガング・デンゼルは自身の名を冠した会社を設立し、第二次世界大戦後に残されたフォルクスワーゲン・キューベルワーゲンのフロアパンを基に木製ボディ車の生産を始めた。スポーツモデルはさらに洗練されている。ポルシェ356と同様の流線形で低く構えたスタイルを特徴とし、当初ビートル用のフロアパンを使用したが、後に専用設計のシャシーへ移行した。デンゼルはまた、フォルクスワーゲンの水平対向4気筒エンジンをベースに独自のチューンドエンジンを開発し、1.5L版では最大86psを発揮した。

このオープンカーは、1954年のアルペンラリーで1.3Lモデルが総合優勝を果たし、1960年に会社が倒産するまでに約300台生産された。



デウス

2020年にウィーンで設立されたデウスは、電動ハイパーカーのヴァイアンを投入した。イタルデザインとウィリアムズ・アドバンスト・エンジニアリングが同車の開発に参画している。

最高出力2200psのヴァイアンは2025年に生産開始された。価格は220万ユーロ（約4億円）で、わずか99台の限定生産となる。0-100km/h加速1.9秒、最高速度400km/h。充電時間はわずか20分で、480kmの航続距離を実現するとされている。



フェルバー・オートローラー

1952年から1953年の短期間のみオーストリアで自動車を生産していたフェルバー社は、フェラーリやランチアをベースにしたスペシャルカーで知られる同名のスイス企業とは別物である。オーストリアのフェルバー・オートローラーは初期のバブルカーの一例で、398ccの2気筒ロタックスエンジンを搭載し、出力は15psであった。

キャビン内の座席配置は奇抜で、運転席は前部中央に位置し、その左後方に子供用の小さな座席がある。さらに、運転席の右後方には大人用の助手席が斜めに配置されている。当然のことながら、フェルバー・オートローラーは普及せず、生産開始からわずか1年後に同社は消滅し、生産台数は400台にとどまった。



フィスカー・オーシャン

ヘンリック・フィスカーはデンマーク生まれのデザイナーで、アストン マーティン、BMW、フォードなどの自動車メーカーに勤務した後、米国カリフォルニアに自身の名を冠した会社を設立した。この国際的な経験ゆえか、2020年にプロトタイプが初公開されたオーシャンは、本社所在地やフィスカーの故郷とは別の場所で生産されることになった。

フィスカーはマグナ・シュタイアにオーシャンの生産を委託。しかし、財政難に悩まされ、2024年4月には生産中止に追い込まれた。ただし、その時点ですでに1万台が生産されていた。それからわずか数か月後、フィスカーは米連邦破産法第11条の適用を申請した。



グレーフ＆シュティフト

グレーフ兄弟は早くも1895年に最初の自動車を製作し、1902年にはヴィリー・シュティフトと合流してアーノルド・シュピッツ設計の車両を生産した。1907年、グレーフ＆シュティフト社を立ち上げ、大型高級車で知られるようになった。

グレーフ＆シュティフトは、1914年にフランツ・フェルディナント大公が暗殺された際（サラエボ事件）に同社の車両が使用されていたことで、悪い意味で有名になった。この事件が第一次世界大戦を引き起こしたのである。戦後、同社は高級車製造に復帰し、銀のライオンのエンブレムで有名になった。最後のモデルであるC12は1938年に生産された。



グロフリ

グロフリは第一次世界大戦後の時代に現れた数多くの欧州自動車メーカーの1つで、1921年から1931年までウィーン近郊のアッツガースドルフに拠点を置いていた。自社開発の6気筒モデルを発表し、フランスのアミルカー社のスポーツモデルもライセンス生産した。

グロフリは専属のワークスレーサーの擁していた。マックス・ホフマンである。彼は後に米国で自動車輸入事業を立ち上げ、ポルシェとフォルクスワーゲンの輸入で名を馳せた。



ジャガーIペイス

Iペイスはオーストリアで生産された最初のジャガーではない。最初のモデルはEペイスだった。両モデルともマグナ・シュタイアのグラーツ工場で生産されたが、同工場の柔軟性を如実に示していると言える。同一工場、同一ラインで異なる駆動方式の車両を生産する能力を有していたからだ。

ジャガーがオーストリアでのIペイス生産をいかに評価していたかは、2018年にグラーツでワールドプレミアを行った事実からも窺える。生産は2024年に終了した。



ジープ・グランドチェロキー

ジープはまさに米国車らしいブランドだが、欧州向けのグランドチェロキーはオーストリアで生産されている。マグナ・シュタイアの顧客であり、現地生産モデルには米国製と区別するため「G」の接尾辞が付与される。

ジープ・グランドチェロキーは1993年の発売当初からオーストリアで生産されており、グラーツ工場では2005年から2010年にかけて欧州市場向けにコマンダーとクライスラー300Cも生産されていた。



KTMクロスボウ

KTMの四輪車部門は、二輪車部門とは別の工場で生産を行っている。KTMの四輪車はグラーツで生産されているものの、マグナ・シュタイアによる委託生産ではなく、KTM自らが手作業で組み立てているのだ。

クロスボウに加え、同じ工場ではスーパーカーのGT-XRも生産している。そのカーボンファイバー製モノコックはザルツブルクにあるカーボテック社で生産されたもので、オーストリアの自動車産業に深く根差している。クロスボウの組み立てには約60時間を要するが、最高出力500psのGT-XRは購入者のカスタマイズに合わせて手作業で1600時間を費やす。この手間が25万ポンド（約5200万円）という価格設定の理由の1つだ。



（翻訳者注：この記事は「後編へ続きます。」）