元おニャン子・渡辺美奈代、わが家の河津桜を披露「テラスにピンクの桜 見れて幸せ」「可愛いです、綺麗ですね」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が、3月1日までに自身のブログを更新。自宅テラスで咲く河津桜を披露した。
渡辺は2月24日の投稿で「我が家の河津桜が咲きました」と報告し、力強く咲くピンク色の花を写真で紹介。
続く2月27日の投稿では「朝の楽しみ テラスの桜を見る事」と、河津桜を愛でることが最近のルーティンとなっていることを明かし、まだまだ美しく咲き誇る桜の花を見て「もう少し楽しませてもらえそう」とうれしそうな様子だった。
コメント欄には「テラスにピンクの桜 見れて幸せです」「かわいい桜ちゃんに癒されますね」「美奈代さんのお家の…河津桜 可愛いです、綺麗ですね お空に向けて！さくら色の花びらが…透けて…とっても…綺麗です」など、さまざまな反響が寄せられている。
