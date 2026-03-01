【てんびん座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
「学んでみよう」という意欲がぐっと高まりそうです。これまでは、時間やお金、情報など「足りないもの」に気持ちが向いていましたが、その迷いをやる気が軽やかに乗り越えていきます。少しでも一歩を踏み出せた人には、新しいステージと、そこで出会うすてきな仲間が待っているでしょう。
仕事面では、集中していてもふと眠気が襲ってきて、確認が甘くなる場面がありそうです。最後にもう一度だけチェックを入れる習慣をつけると、安心して進められます。
＜開運もぐもぐ＞
学力を高めたいときには“火のパワー”を使います。学ぶ意欲を引き上げ、やる気を後押ししてくれます。また、学んだことを知識として定着させたいときには“水のパワー”を使います。
おすすめは「ピーマンの肉詰め」です。ピーマンは、ほろ苦さを持つ野菜で、その苦味が火のパワーを表し、波打つ形の特徴からは水のパワーも取り入れられます。
肉だねにきのこ類を混ぜることで水のパワーがより高まり、学びの吸収力をサポートしてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）＜全体運＞
「学んでみよう」という意欲がぐっと高まりそうです。これまでは、時間やお金、情報など「足りないもの」に気持ちが向いていましたが、その迷いをやる気が軽やかに乗り越えていきます。少しでも一歩を踏み出せた人には、新しいステージと、そこで出会うすてきな仲間が待っているでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
学力を高めたいときには“火のパワー”を使います。学ぶ意欲を引き上げ、やる気を後押ししてくれます。また、学んだことを知識として定着させたいときには“水のパワー”を使います。
おすすめは「ピーマンの肉詰め」です。ピーマンは、ほろ苦さを持つ野菜で、その苦味が火のパワーを表し、波打つ形の特徴からは水のパワーも取り入れられます。
肉だねにきのこ類を混ぜることで水のパワーがより高まり、学びの吸収力をサポートしてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)