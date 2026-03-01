【おとめ座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
身近な人とのやりとりを少し丁寧にしておくと、関係がより心地よく育つ時期です。親しい相手ほど「きっと伝わっているはず」と思いがちですが、今はひとこと確認するだけで誤解を防げます。深読みして不安になるより、素直に聞いたほうが気持ちも軽くなります。
仕事は前半に細かい調整が多いものの、後半に入ると一気にスムーズに進みます。停滞していたことが自然と動き出し、あなたのペースを取り戻せるでしょう。大事な案件は後半に回すと、よりよい形で進められます。
＜開運もぐもぐ＞
コミュニケーションの精度を高めるためには、“金のパワー”を使います。金のパワーには調整力があり、相手とのやりとりをスムーズにし、誤解のない形で思いを伝えるサポートをしてくれます。
おすすめは、「たこ焼き」です。たこ焼きの丸い形には金のパワーが宿り、場を円満に柔らかく整えてくれます。みんなでシェアして食べるのもよい方法で、同じパワーを一緒に取り入れることで、自然と心の距離が縮まり、関係性が深まっていくでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）＜全体運＞
