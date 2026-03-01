【しし座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
心の中にそっとしまっておきたいことが増えやすい時期です。誰かに話したくなる瞬間があっても、うっかり口を滑らせると後で気まずくなる可能性があります。言葉選びは慎重にしましょう。
また、ふと目にした海外のニュースや話題の中に、思いがけないヒントが隠れていそうです。気分転換のつもりで見たものが、意外と役に立つかもしれません。仕事ではプレッシャーを感じますが、それが逆にやる気に火をつけるきっかけになりそうです。
＜開運もぐもぐ＞
秘密を守るためには“水のパワー”を使います。海の表面からは海底を見ることができないように、水は大切なものを内側に隠し持つ力が強く、「秘密」や「守秘」を象徴するパワーとなります。
おすすめは水分を多く含んでいる「こんにゃく」です。特に黒いこんにゃくは、色味の面でも水のパワーを強く宿しています。ぷるんとした弾力と豊かな水気を持つ食材からは、水のパワーをしっかり取り入れることができるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞
