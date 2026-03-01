【かに座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
上旬は考えがまとまらず、少し霧の中を歩いているような感覚があるかもしれません。しかし中旬以降はその霧がすっと晴れるように着地点がはっきりして、今やるべきことも自然と見えてくるでしょう。流れがスムーズに整っていくのを肌で感じられます。
仕事では責任の重さを感じつつも、これまで築いてきた土台がしっかり支えてくれます。助けてくれる仲間もいて、思い切った活躍が期待できそうです。小さな前進も確かな力になります。
＜開運もぐもぐ＞
思考をクリーンにして、やるべきことを明確にするためには“火のパワー”を使います。おすすめは「焼き鳥」です。細くとがった串の形状そのものが、火のパワーを象徴しています。真っすぐに物事を貫き、余分なものをそぎ落とすイメージに通じるからです。
また、炭火など直火で焼くことで、火のパワーが食材にしっかり伝わり、迷いを払って集中力を高めてくれます。香ばしい香りも気持ちを切り替える助けになります。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
