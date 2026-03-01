52歳のSさん（女性）は、一念発起してダイエットに成功しました。食事を見直し、無理のない運動を続け、体重も見た目も確かな変化が。年齢を理由に「今さら変わらない」と思われがちな世代で、数字として結果を出したのです。しかし、その変化を最初に口にした夫の反応は、Sさんの想像とは大きく異なるものでした。



数字は裏切らなかったが、評価基準が違っていた

Sさんの取り組みは堅実でした。極端な制限はせず、間食を控え、生活リズムを整える。朝晩30分のウォーキング、夕食後はYouTubeやInstagramの動画を参考にストレッチと筋トレ。お金をかけず、地道に、粛々と取り組みました。約3カ月の積み重ねが、マイナス5kgという形で結果に表れました。鏡に映る自分にも変化があり、この年齢でも「やれば変わる」と実感できた瞬間でもありました。



ところが、その変化に気づいた夫の第一声は、「最近、痩せたよね……大丈夫？」でした。続いたのは「病気なんじゃない？」という言葉です。褒め言葉はなく、努力への言及もありません。Sさんの変化は、祝福される出来事ではなく、即座に「心配すべき事案」として受け取られたのです。



「きれいになったね」は、もう出てこない

Sさんは一瞬、言葉を失いました。ここは「すごいね」「若く見えるね」といった反応が返ってくる場面ではないのか。そう思ったからです。ところが現実には、努力の成果よりも、体調不良の可能性が見た目に表れていたのかもしれません。



痩せたこと自体よりも、「なぜ痩せたのか」を確認する前に「おかしい」と心配される。この反応の順番に、Sさんは小さな違和感を覚えました。中年女性が変化すると、それは前向きな更新ではなく、異常として扱われがちなのです。



夫の中で、妻はずっと同じ姿のままだった

夫に悪気がないことは、Sさんも分かっています。むしろ本気で心配しているのでしょう。ただ、その心配の背景には、「妻は変わらない存在」という無意識の前提があります。



夫の中でSさんは、「急に細くなるはずがない人」「体形は長年固定されているもの」という認識だったのかもしれません。いつもゴロゴロしていて、だらだらお菓子を食べている人というイメージがあり、だからこそ、努力という選択肢は思い浮かばず、病気という発想が先に立ったのです。



長く一緒にいると、人は相手を知っているつもりになります。そして、知っているつもりの相手が変わると、その変化を受け取る準備ができていないのです。



中年女性の努力は、なぜか静かにスルーされる

若い頃なら、痩せることは分かりやすい称賛の対象でした。しかし中年になると、自己管理や努力は話題にされにくくなります。代わりに浮上するのは、「無理していないか」「どこか悪いのではないか」という心配です。



それは一見すると気遣いですが、実際には「今のままで動かない存在」でいてほしいという安心感の裏返しでもあります。中年女性が自分の意思で変わろうとすること自体が、夫にとっては想定外なのかもしれません。



キラキラしない反応の裏で

ダイエットは成功しました。それでも、Sさんの気持ちは少しだけ置き去りにされました。努力して得た変化が、老化か病気に変換されてしまう切なさがあります。痩せたものの、病気を疑われかねない印象が見た目に出てしまったのでしょうか。



それでも、体調は良く、生活は確実に前向きになっています。夫の反応が冷たく感じられたのは、愛情がないからではなく、変化に気づく力が追いついていなかったからなのだと思うことにしました。



褒められなくても、評価されなくても、Sさんは自分で自分を更新しました。その事実だけは、誰の無自覚さにも左右されない確かな成果です。中年女性の努力は、静かでも、確実に積み上がっているのです。



（まいどなニュース特約・松波 穂乃圭）