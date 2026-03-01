【ふたご座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）＜全体運＞
心地よい忙しさが訪れそうです。少し忙しいくらいのほうがやる気も出て、気分の波に合わせて感性もどんどん活性化していくでしょう。その流れの中で、軽い気持ちで試したことが思いがけず大きな成果につながる場面もありそうです。
＜開運もぐもぐ＞
感性を生かし、相手への気付きや理解力をアップさせるには“木のパワー”を使います。おすすめは旬の「菜の花」です。加熱すると鮮やかな緑がより引き立ち、木のパワーをいっそう高めてくれます。
菜の花のほろ苦さには“火のパワー”も宿っているため、行動力を後押しし、ふっと浮かんだアイデアや気付きをどんどん活用していけるでしょう。菜の花のパスタやシンプルなおひたしなどにして、春をたっぷり感じてみてください。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)