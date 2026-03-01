【おうし座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
じわじわとした変化を感じる時期です。これまでのやり方に「少しむだがあるかも」と気付く場面が増えそうです。例えば、SNSで見つけた情報を保存したものの、見返していないということはありませんか。小さなむだが積み重なると時間を奪うので、意識して減らしていきましょう。
仕事では周囲のバタバタに振り回されず、落ち着いて進める姿勢が信頼につながり、結果的に評価も高まりそうです。自分のペースを守る意識も大切です。ゆとりを意識して過ごしてみましょう。
＜開運もぐもぐ＞
むだを減らすためには“土のパワー”を使います。土のパワーには、管理的な役割があり、使いすぎを抑えて必要なものを生かすエネルギーが働きます。
おすすめは、大地の栄養と恵みをしっかり蓄えた「ジャガイモ」です。地中でゆっくり育つジャガイモは、まさに土のパワーそのものを象徴する食材。スライサーで薄くカットしてバター醤油で炒めるだけで、「ジャガしょうゆバター」ができ上がります。おつまみにもピッタリな一品です。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
