女優の剛力彩芽（33）が2月28日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。番組MCの元TOKIO・松岡昌宏（49）との思い出を語った。

19歳の時にドラマ「必殺仕事人2012」で共演した際に、「来年20歳になります」と伝えたところ、松岡は「誕生日お祝いしてあげるから。20歳になったら連絡ちょうだい」と約束してくれたという。

そして1年後、「私が連絡する前に、当時の事務所の社長に連絡してくださって。誕生会やるからって許可取って、誕生会を開いてくださった」と回顧。

松岡は「プロデューサーと剛力の誕生会をやろうって言っって。大変じゃないですか、20歳で色々あるかもしれないから。じゃあ社長に言おうって。そのほうが早いって。じゃあ“いいよ”って」と説明した。

松岡からはプレゼントがあり、剛力は「忘れもしない。最後に“お誕生日おめでとう”って下から出したのが、エルメスでした。カジュアルなバッグ」と告白。

これについて、松岡は「あれすげー迷ったんです。エルメス行って“20歳の子が持てるようなものあるの？”って聞いたら“ございますよ。こっちはカジュアルなんで”って言われて。