「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）

２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた大会が行われた。初マラソンに挑戦する箱根駅伝５区好走で“山の名探偵”の異名を持つ工藤慎作（２１）＝早大＝は２時間７分３４秒で２０位。日本人５番手で、五輪代表選考会・ＭＧＣの出場資格を獲得した。

日本記録保持者の大迫らが位置した第３集団で冷静につけたが、３６キロ過ぎに大迫、鈴木らの日本人トップ争いが激しくなると、後退したが、粘りの走りでゴールを駆け抜けた。

レース後は「３５キロくらいまで余裕を持って走れていたものの、それ以降に何度もふくらはぎが痙ってしまったことが悔やまれるポイント」と明かした。「余裕はあるのに落とさなくてはいけないのがとてももったいないレースだった。その中でも今日はゴールすることに切り替えて、ＭＧＣをとることができたことはこれからに繋がるレースだったと思う」と、振り返り、「自分のマラソン選手としてのキャリアはまだ始まったばかり。きょうの経験やアプローチを生かしていきたい」と、マラソン問題解決の糸口を見つけたようだった。