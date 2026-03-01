2.5次元歌い手アイドルグループ「AMPTAKxCOLORS」が2月28日、メンバーのあっきぃとぷりっつの初ペア曲「イタズランチャー！」のミュージックビデオ（MV）を、YouTube公式チャンネルで公開した。

今回の新曲は、2人の性格を歌に反映したかのような「イタズラ」と「笑顔」を詰め込んだアッパーチューン。すでに公開済みの「ちぐさくん×けちゃ」の「ペットに恋しちゃダメですか？」、「まぜ太×あっと」の「We Own The World」に続く、グループ3組目のペア曲。これらは全て、3月20、21日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催するグループのワンマンライブ「AMPTAK海賊団×レインボーロード中88%」での初披露を予定している。

ぷりっつは「みんなを虜にする悪いマンだぞ」、あっきぃは「すきでいてくれないとイタズランチャーぶちかまします」とコメント。メンバーのあっとくんも「めっちゃ耳に残るあきぷりらしい曲で良いなぁ」、まぜ太も「頭振っちゃうね」と、ライブでもノリノリの曲になると絶賛した。

なお、Kアリーナ横浜でのワンマンライブのチケットは、この日からSTPR TICKETにて機材開放席の先着販売がスタート。ライブに向けての3曲のペア曲も出揃って、ファンの期待は最高潮に達している。