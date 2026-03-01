「ほんと腰抜かす」SEVENTEENエスクプス＆デビッド・ベッカムの“気品あふれる競演”にSNS驚がく「AIを超えたリアル」
韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENの統括リーダー、S.COUPS（エスクプス／30）が27日、自身のインスタグラムを更新。元サッカー選手のデビッド・ベッカム（50）との“貴重な”2ショットを公開した。
【写真】「すごいよ……」ファン驚がくの、エスクプス＆デビッド・ベッカムの2ショット ※2枚目から
エスクプスは、ブランドアンバサダーを務める『BOSS』の2026年秋冬コレクションショー会場に来場。投稿では「Thanks for all」とコメントし、HUGO BOSSグループCEOのダニエル・グリーダー氏、ベッカムとの3ショットや、ベッカムとの2ショットなど、気品に満ちた写真を複数枚披露している。
豪華競演に、コメント欄には「AIを超えたリアル」「ツーショットとかかっこいい」「ベッカムとエスクプスが並ぶ世界」「普通にすごい 誇らしすぎるぜエスクプス」「ほんと腰抜かす すごいよ……」などと、世界中のファンから歓喜の声が寄せられていた。
