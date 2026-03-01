SEVENTEEN統括リーダーのS.COUPS（エスクプス） （C）ORICON NewS inc.

　韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENの統括リーダー、S.COUPS（エスクプス／30）が27日、自身のインスタグラムを更新。元サッカー選手のデビッド・ベッカム（50）との“貴重な”2ショットを公開した。

　エスクプスは、ブランドアンバサダーを務める『BOSS』の2026年秋冬コレクションショー会場に来場。投稿では「Thanks for all」とコメントし、HUGO BOSSグループCEOのダニエル・グリーダー氏、ベッカムとの3ショットや、ベッカムとの2ショットなど、気品に満ちた写真を複数枚披露している。

　豪華競演に、コメント欄には「AIを超えたリアル」「ツーショットとかかっこいい」「ベッカムとエスクプスが並ぶ世界」「普通にすごい 誇らしすぎるぜエスクプス」「ほんと腰抜かす すごいよ……」などと、世界中のファンから歓喜の声が寄せられていた。