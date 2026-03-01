二階堂ふみ、夫・カズレーザーと“デート”で行く場所は？ “真っ赤な服”は「たまに抑えてもらう」
俳優の二階堂ふみ（31）が27日、お笑い芸人・江頭2:50（60）のYouTubeチャンネル『エガちゃんねる』に出演。夫でメイプル超合金・カズレーザー（41）とのデートについて明かした。
【写真】貴重な2ショット！二階堂ふみ＆カズレーザーが仲良くポーズ
二階堂は以前も江頭の動画に出演。江頭の還暦を記念した写真集でカメラマンを務めたいと直談判するため、江頭の自宅を訪れ、共に鍋を囲む様子が公開されていた。
その写真集の発売日であったこの日、公開された動画では、2人が1年ぶりに再会。昨年8月にカズレーザーとの結婚を発表した二階堂は、江頭から新婚生活について質問攻めにあった。
「美術館が好き」だという二階堂は、デートでもよく行くという。江頭が「カズはその時も赤い服着る？」と質問すると、「カラーリングをたまに抑えてもらう時はあります。お願いして、こっちが。調和を大事にした方が良い場所のときは。集中できなくなっちゃうから、他の方が」と明かした。
