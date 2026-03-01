米国とイスラエルによるイラン攻撃で影響が懸念されるアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）でドバイ・ワールドカップデーの前哨戦として知られる「スーパーサタデー」の７競走が現地時間２８日に開催された。

ドバイＷＣの前哨戦として注目されるアルマクトゥームクラシック・Ｇ２（ダート２０００メートル）は、ウィリアム・ビュイック騎手とコンビを組んだ英国のメイダーン（セン５歳、Ｓ＆Ｅ・厩舎クリスフォード、父フランケル）が５馬身１／４差で圧勝。勝ち時計は２分４秒５３。フォーエバーヤングが出走する本番でも注目の存在となりそうだが、戦争の影響により英国の大手ブックメーカーは現時点でドバイＷＣデーのオッズ掲載を取りやめている。

また、ドバイ・シーマクラシックと同じ舞台で実施されたドバイ・シティオブゴールド・Ｇ２（芝２４１０メートル）は地元ＵＡＥのレベルスロマンス（セン８歳、Ｃ・アップルビー厩舎、父ドバウィ）が制した。勝ちタイムは２分２８秒７３。同馬は日本のシャフリヤール、リバティアイランドが出走した２４年のシーマクラシックで優勝している。